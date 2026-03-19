¿Cómo cuidar tus ojos en vacaciones? Consejos del Dr. Sánchez Galeana para evitar infecciones

Las vacaciones son para relajarse, pero un descuido con tu salud visual podría arruinarte el descanso. Foto: Getty Images

El Dr. César Sánchez Galeana nos explica con Martha Debayle en W Radio cómo proteger tu vista en albercas, playas y cenotes.

Cuidado con tus ojos: La guía definitiva para estas vacaciones

Las vacaciones son para relajarse, pero un descuido con tu salud visual podría arruinarte el descanso. En entrevista con Martha Debayle, el Dr. César Sánchez Galeana, cirujano oftalmólogo, reveló una cifra alarmante: más del 40% de las lesiones oculares durante el verano y semana santa están relacionadas con actividades acuáticas.

Te puede interesar: Ojo seco: consecuencias y tratamiento

Aquí te compartimos las advertencias y consejos clave para que tus ojos no sufran este año.

Los peligros invisibles: Del sol a la alberca

Quemaduras de córnea en la nieve: No solo la playa es peligrosa. El doctor advierte que usar lentes de sol de bajo costo en la nieve permite que la luz ultravioleta pase directamente, quemando la córnea. A largo plazo, esto puede derivar en cataratas y degeneración de la mácula. El “caldo de cultivo” en las albercas: Abrir los ojos bajo el agua en piscinas públicas es un riesgo alto. La falta de higiene y la mezcla de químicos con residuos orgánicos convierten a las albercas en un foco de infecciones severas. El error de los lentes de contacto: Olvidar el estuche o no quitarse los lentes de contacto durante días en las vacaciones puede provocar úlceras en la córnea, una condición grave que pone en riesgo la visión.

Kit de emergencia: ¿Cómo prevenir daños oculares?

Para disfrutar sin riesgos, el Dr. Sánchez Galeana recomienda cargar siempre con estos básicos de salud visual:

Te puede interesar: Así funcionan las gotas para presbicia que alivian la vista cansada aprobadas por la FDA

Lágrimas artificiales: Prioriza aquellas que contengan ácido hialurónico para mantener la hidratación frente al sol y el salitre.

Prioriza aquellas que contengan para mantener la hidratación frente al sol y el salitre. Protección física: No olvides tus lentes de sol (con protección UV real), sombrero y bloqueador solar.

No olvides tus lentes de sol (con protección UV real), sombrero y bloqueador solar. Alterna tus lentes: Si usas lentes de contacto, lleva siempre tus lentes de armazón adicionales. No los uses todo el tiempo; deja que tu ojo respire, especialmente después de nadar.

Tip de oro: Si presentas enrojecimiento excesivo, dolor o visión borrosa después de un día de playa o alberca, consulta a tu oftalmólogo de inmediato.

Sigue a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 a 13:oo hrs. por W Radio.