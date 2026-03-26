¿Tu pareja se niega a crecer? Guía completa sobre el Síndrome de Peter Pan con Tere Díaz

Estos hombres tienen serias dificultades para asumir responsabilidades adultas y enfrentar los desafíos naturales del envejecimiento

En W Radio, Martha Debayle conversó con Tere Díaz, psicoterapeuta especialista en desarrollo personal y terapia de pareja, para desmenuzar el Síndrome de Peter Pan: un fenómeno donde existe un desfase evidente entre la edad cronológica y la madurez afectiva.

¿Qué es el Síndrome de Peter Pan y por qué ocurre?

No se trata solo de un gusto por los videojuegos o la cultura pop; es una estructura psicológica profunda. Según explica Tere Díaz, estos hombres tienen serias dificultades para asumir responsabilidades adultas y enfrentar los desafíos naturales del envejecimiento. Se refugian en una eterna juventud emocional, priorizando el placer inmediato sobre el compromiso.

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Características principales: ¿Cómo identificarlo?

Tere Díaz destaca que la falta de responsabilidad, especialmente en el ámbito financiero y emocional, es la señal de alerta más clara. Estas son algunas conductas comunes:

Miedo al compromiso : Evitan etiquetas o planes a largo plazo que impliquen “atar” su libertad.

: Evitan etiquetas o planes a largo plazo que impliquen “atar” su libertad. Búsqueda constante de placer: Su vida gira en torno al entretenimiento; si algo deja de ser divertido, pierden el interés.

Su vida gira en torno al entretenimiento; si algo deja de ser divertido, pierden el interés. Reacción ante la frustración: Cuando las cosas no salen como quieren o deben enfrentar obligaciones, suelen recurrir a la victimez, la agresividad o la impulsividad.

Cuando las cosas no salen como quieren o deben enfrentar obligaciones, suelen recurrir a la victimez, la agresividad o la impulsividad. Dificultad financiera: Les cuesta gestionar su dinero de forma responsable, delegando muchas veces esta carga en sus parejas o padres.

Test: ¿Padeces (o vives con alguien) con el Síndrome de Peter Pan?

Responde con honestidad a estas preguntas basadas en los indicadores compartidos por Tere Díaz:

¿Recibes quejas frecuentes de que eres inmaduro o egoísta ¿Tienes tendencia a aparentar lo que no eres o exageras constantemente tus méritos? ¿Necesitas que te digan que te quieren, pero te cansas rápido de las personas? En eventos sociales, ¿sientes una necesidad compulsiva de coquetear o flirtear? ¿Te pones de mal humor si no satisfaces tus necesidades de inmediato? ¿Te quieres ir de un lugar si no eres el centro de atención? ¿Tiendes a culpar a los demás de tus propios problemas? Ante un conflicto entre el “deber” y el “querer”, ¿siempre eliges lo que te gusta? ¿Te resulta fácil incumplir compromisos que tú mismo aceptaste?

¿Tiene remedio? El camino hacia la madurez

La pregunta que muchos se hacen es: ¿pueden cambiar? La respuesta de la especialista es afirmativa, pero con una condición indispensable: el reconocimiento.

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La solución radica en alcanzar la madurez afectiva. Esto implica aceptar que la vida adulta conlleva sacrificios y responsabilidades que no siempre son placenteras. El proceso suele requerir acompañamiento terapéutico para entender de dónde viene ese miedo a crecer y cómo empezar a construir relaciones basadas en la reciprocidad y no en la demanda infantil de atención.

Si te identificaste con varios puntos del test o reconociste a tu pareja, es momento de cuestionar si la dinámica actual es sostenible o si es hora de dejar la “Tierra de Nunca Jamás” para empezar a vivir en el presente.

Escucha a Martha Debayle de lunes a viernes de 10:00 am a 13:00 hrs. por W Radio.