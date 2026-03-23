El ABC de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): Síntomas, causas y realidades

Según la OMS, 1 de cada 20,000 personas es diagnosticada con ELA cada año a nivel mundial. Foto: Getty Inages

¿Qué es la ELA? Todo lo que necesitas saber sobre esta enfermedad neurodegenerativa

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es, quizá, una de las condiciones más desafiantes y catastróficas de la medicina moderna. Aunque se conoce desde el siglo XIX, sigue siendo un misterio en muchos aspectos: no tiene una causa definida y, hasta hoy, no tiene cura.

Para entender a fondo qué sucede en el cuerpo de un paciente, Martha Debayle platicó con el Dr. Edwin Steven Vargas Cañas, Neurólogo Clínico y Jefe de la clínica de Nervio y Músculo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Aquí te dejamos las claves para comprender esta enfermedad.

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¿Qué significan las siglas ELA?

El nombre no es casualidad; es una descripción precisa de lo que ocurre en el organismo desde la etimología latina:

Esclerosis : Significa “cicatriz”. Se refiere al endurecimiento del tejido.

Significa “cicatriz”. Se refiere al endurecimiento del tejido. Lateral: Indica la zona de la médula espinal donde se encuentran las neuronas que controlan los músculos.

Indica la zona de la médula espinal donde se encuentran las neuronas que controlan los músculos. Amiotrófica: “A” (sin), “mio” (músculo) y “trofia” (nutrición). Básicamente, el músculo deja de recibir señales, se debilita y se atrofia.

“Es una condición neurodegenerativa donde la neurona motora se enferma y deja de funcionar. Al morir la neurona, el músculo pierde su conexión y simplemente se deshace”, explica el Dr. Vargas Cañas.

Datos que debes conocer

Frecuencia: Según la OMS, 1 de cada 20,000 personas es diagnosticada con ELA cada año a nivel mundial. Es “silenciosa”: A diferencia de otras condiciones neuromusculares, la ELA no duele. El paciente nota que pierde fuerza, pero no hay dolor físico directo en las etapas iniciales. Impacto: Es una de las enfermedades más catastróficas por su progresión rápida y el impacto emocional en el paciente y su familia.

¿Cómo progresa y de qué mueren los pacientes?

Una de las dudas más difíciles de abordar es el desenlace de la enfermedad. Al ser una afección de la neurona motora, se ven afectados todos los músculos encargados del movimiento.

Eventualmente, la degeneración alcanza los músculos responsables de funciones vitales. El Dr. Vargas señala que la principal causa de fallecimiento es la falla respiratoria. Cuando los músculos del diafragma y el pecho se debilitan tanto que ya no pueden bombear aire de forma autónoma, el cuerpo deja de recibir el oxígeno necesario.

La importancia de la empatía

Más allá de los términos médicos, el Dr. Vargas Cañas hace hincapié en un punto vital: la humanidad. Debido a que el paciente suele mantener sus facultades mentales intactas mientras pierde el control de su cuerpo, el acompañamiento emocional y la empatía son los pilares del tratamiento actual.

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