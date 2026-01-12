CDMX mantiene alerta por descenso de temperatura y posible caída de agua nieve

Las autoridades de la Ciudad de México informan que el descenso de temperatura continuará, por lo que se mantiene un dispositivo de vigilancia en zonas altas de la capital, donde además hay posibilidad de caída de agua nieve en varios puntos de riesgo como las zonas montañosas de: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

¿Qué condiciones meteorológicas se esperan este lunes en la capital?

De acuerdo al servicio meteorológico, para este lunes se espera cielo medio nublado acompañado de viento frío. Protección Civil y la SSC se mantienen en alerta durante las próximas horas ya que continuarán el descenso de temperaturas.

La dependencia capitalina indica que la temperatura máxima será de 19 grados centígrados, asimismo, prevé viento de dirección variable que alcanzará una velocidad de 15 kilómetros por hora y posibles rachas superiores.

¿A qué se deben las bajas temperaturas y el potencial de lluvias?

Dichas condiciones están asociadas con una línea de convergencia extendida y el paso de la Onda Gélida que mantendrá el potencial de lluvias sobre varios estados del centro y norte del país.

El operativo del Gobierno de la CDMX permanece alerta las 24 horas para atender cualquier eventualidad; se puede reportar cualquier incidente a los teléfonos de Locatel 55 56 58 11 11.

