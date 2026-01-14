CURP Biométrica: ¿Dónde se encuentran los nuevos módulos para tramitarlo y cuál es la fecha límite?

La CURP biométrica para este 2026 es la innovación en cuanto a trámites nos referimos, es por eso que, las autoridades de la capital han abierto nuevos módulos de atención debido a la alta demanda para tramitar dicha identidad. Así que te dejamos dónde están, cuándo abrirán y todos los detalles al respecto.

¿Dónde se encuentran los módulos para tramitar la CURP biométrica en CDMX?

Para tramitar la CURP biométrica debes saber que existen distintos puntos en la capital para realizarlo, sin embargo, por la alta demanda, las autoridades gubernamentales han decidido abrir otros 8 nuevos módulos. Por lo que si estás pensando en tramitar dicha identidad digital, te dejamos los nuevos puntos para hacerlo:

Alcaldía Álvaro Obregón : Calle Canario S/N, colonia Tolteca

: Calle Canario S/N, colonia Tolteca Alcaldía Cuauhtémoc : Calle Londres 102, col. Juárez o bien en Arcos de Belén 19, col. Doctores

: Calle Londres 102, col. Juárez o bien en Arcos de Belén 19, col. Doctores Alcaldía Cuajimalpa : Av. México S/N, Cuautepec, col. Cuajimalpa

: Av. México S/N, Cuautepec, col. Cuajimalpa Alcaldía Iztapalapa : Ayuntamiento 63, col. San Lucas

: Ayuntamiento 63, col. San Lucas Alcaldía Milpa Alta : Av. Constitución esq. Andador Sonora

: Av. Constitución esq. Andador Sonora Alcaldía Tláhuac : Edificio Leona Vicario, planta baja, andador Hidalgo S/N barrio San Miguel

: Edificio Leona Vicario, planta baja, andador Hidalgo S/N barrio San Miguel Alcaldía Venustiano Carranza: Francisco del Paso y Troncoso 20, col. Jardín Balbuena

Recuerda que el trámite de la CURP biométrica es completamente gratuita, y es importante ya que, aunque no es un documento obligatorio, se ha mencionado que sí será requerido en caso de renovar el pasaporte, trámites bancarios etc.

¿Por qué se está pidiendo la CURP biométrica?

Comienza a pedirse en distintos establecimientos y trámites para vincular tus datos personales con rasgos físicos únicos como (huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía). Con esto se busca erradicar por completo el robo de identidad y asegurar que ningún trámite oficial sea realizado por alguien que no seas tú.

¿Qué documentos se piden para tramitar la CURP biométrica?

Los y las interesadas en realizar el trámite de la CURP biométrica deberán contar con cierta documentación en original que necesitarán presentar para mudar hacia los datos biométricos, los cuales son:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento certificada

CURP actual validada

Comprobante de domicilio

Correo electrónico de contacto

La cita la puedes realizar a través de la página oficial para facilitar las filas, por lo que cada vez los trámites como la CURP biométrica, se van digitalizando y facilitando para evitar la burocracia.

