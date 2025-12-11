CURP Biométrica para Niños en 2026: Guía de Requisitos, datos que piden y módulo para tramitarla en CDMX

En 2026, el trámite de la CURP Biométrica Infantil requerirá la toma de datos biométricos. Conoce qué información se registra.

Para nadie es un secreto que la CURP biométrica será un documento importantísimo para distintos trámites en 2026 y, cuando se trata de trámites relacionados con niñas y niños, el abanico se vuelve todavía más grande, así que ahora te explicamos qué necesitas para tramitar la nueva Clave Única de Registro de Población biométrica para tu hijo o hija.

Este trámite es muy sencillo, de hecho ya lo hacen en algunos puntos del país, como en Veracruz desde octubre y, en el caso de menores, lo debe realizar el padre, madre o tutor, quien además debe acompañar al niño.

Edad mínima para sacar la CURP biométrica en niños

El menor debe tener al menos cinco años cumplidos.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica para niños

Ojo, porque tú como padre, madre o tutor debes contar previamente con tu propia CURP biométrica, ya que el proceso es prácticamente el mismo. Además del acta de nacimiento original (o carta de naturalización, si aplica), deberás llevar lo siguiente:

Identificación oficial con fotografía del menor como el pasaporte, credencial escolar o cartilla de vacunación en original.

Identificación oficial con fotografía del padre, madre o tutor como pasaporte, licencia de conducir, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar o credencial para votar, también en original.

Correo electrónico del padre o tutor que autoriza el trámite.

¿Qué datos biométricos les toman a los niños para la CURP?

Una vez que tengas tu cita, con fecha, hora y número de folio, deberán presentarse para el registro biométrico. El proceso toma, máximo, unos 15 minutos. Los datos que se capturan son:

Huellas dactilares

Escaneo de iris

Fotografía digital

Firma electrónica

Toda esta información se va a guardar en la base de datos del Registro Nacional de Población.

¿Dónde se tramita la CURP biométrica para niños en CDMX?

En la Ciudad de México, el registro de datos biométricos de rostro, huellas dactilares e iris, se hace en el módulo que está ubicado en calle Londres 102, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México.

