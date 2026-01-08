CURP biométrica en 2026: ¿Dónde están los módulos en Mérida y cómo sacarla en Yucatán?

La CURP biométrica en Mérida incluye una fotografía digital y el mapeo de los diez dedos.

¡La CURP biométrica ya llegó a Yucatán! Con esto, el programa del Registro Nacional de Población arranca en un nuevo estado del país, sumándose a regiones como Veracruz y la Ciudad de México, que ya cuentan con el equipo necesario para tramitar este documento.

Si vives en Mérida o sus alrededores, aquí te explicamos cómo puedes obtener esta nueva Clave Única de Registro de Población.

¿Cómo puedo obtener mi CURP biométrica en Mérida?

Para sacar la CURP con datos biométricos en Yucatán, se han instalado siete módulos especializados en el Registro Civil de Mérida, ubicado en la calle 65, entre 66 y 64, en el centro de la ciudad. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

En este sitio, el personal capturará los datos que te identificarán de forma única en el sistema nacional:

Huellas dactilares de los diez dedos.

Escaneo de iris para reconocimiento ocular.

Fotografía digital de alta resolución.

Firma electrónica vinculada a tu expediente.

¿Es obligatoria la CURP biométrica a partir de 2026?

En Yucatán, el trámite de la CURP biométrica no es obligatorio por el momento, sino voluntario. A través de un comunicado que compartieron autoridades el 5 de enero, las autoridades señalaron que no existe una fecha límite estricta, pues su implementación será gradual conforme al despliegue nacional.

Sin embargo, es importante recalcar que, aunque no sustituye a la credencial del INE, la tendencia federal apunta a que este documento se convierta en la llave principal para servicios públicos en el futuro cercano.