Crisis en el Ártico: Aliados europeos enviarán tropas a Groenlandia tras fracasar negociaciones entre EEUU y Dinamarca

Representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia se reunieron este miércoles en Washington, sin lograr llegar a un acuerdo sobre el futuro de la isla del Ártico, más allá de crear un grupo de trabajo para abordar “discrepancias fundamentales”.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

Tras el encuentro, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas debido a la voluntad del presidente de EEUU, Donald Trump, de anexar a Groenlandia a su territorio.

Dinamarca considera totalmente inaceptable cualquier propuesta que no respete la integridad territorial de Groenlandia —un territorio autónomo de Dinamarca— y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

¿Por qué fracasó el acuerdo en Washington?

Antes del encuentro, Trump expresó en la plataforma Truth Social, que con Groenlandia en “manos” de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que cualquier otra opción es “inaceptable”.

Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

En los últimos días, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había anunciado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían adelantado la posibilidad de mandar fuerzas militares para aplacar la inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China.

¿Qué países enviarán apoyo militar a Dinamarca?

Ante el fracaso de las negociaciones, Francia, Alemania, Suecia y Noruega anunciaron que enviarán tropas a Groenlandia esta semana, para participar en una misión militar europea en ese territorio, para apoyar a Dinamarca ante las amenazas de Estados Unidos de tomar este territorio del Ártico y para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar para incrementar la seguridad en la región.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que el ejército francés empezará ejercicios militares conjuntos con Dinamarca en Groenlandia y aseguró que las primeras tropas ya están en camino hacia este territorio autónomo danés que Washington quiere anexionarse.

“Por petición de Dinamarca, he decidido que Francia participará en ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia, la Operación Resistencia Ártica (‘Opération Endurance Arctique’). Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros los seguirán”, publicó Macron en su cuenta de X.

Macron convoca para primera hora del jueves, un Consejo de Defensa para estudiar la situación en la isla, pero también lo que sucede en Irán, indicaron fuentes francesas.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Alemania afirmó que “el objetivo es examinar las condiciones para posibles contribuciones militares destinadas a apoyar a Dinamarca con el mismo fin; por ejemplo, en el ámbito de las capacidades de vigilancia marítima”.

“A invitación de Dinamarca, Alemania participará con otras naciones europeas entre el 15 y el 17 de enero en una actividad de reconocimiento en Groenlandia”, informó el Ministerio alemán.

