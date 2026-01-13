Trump rompe el diálogo con Irán y anuncia a manifestantes que “la ayuda está en camino”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este martes la suspensión de cualquier contacto con autoridades de Irán mientras continúe la represión contra las protestas que sacuden el país.

En un mensaje dirigido directamente a los manifestantes, aseguró además que la “ayuda está en camino”.

“¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. — Escribió Trump en su red social Truth Social

Trump dijo que canceló todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes.

“La ayuda está en camino”, añadió el mandatario en el mismo mensaje, que cerró con un “MIGA” (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo), una adaptación de su lema político MAGA.

El anuncio llega después de que el medio estadounidense Axios informara de contactos recientes entre el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, y el enviado especial de Trump para Oriente Medio y Ucrania, Steve Witkoff, con el objetivo aparente de rebajar la tensión entre ambos países.

Este nuevo posicionamiento Trump sigue a la amenaza que lanzó este lunes de imponer un arancel del 25 % a cualquier país que “haga negocios” con Irán, reforzando así su estrategia de presión económica sobre Teherán. Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había señalado que Washington no descarta una acción militar contra el país.

¿Cuántos muertos han dejado las protestas en Irán?

Las protestas antigubernamentales han dejado al menos 2,000 personas muertas, incluido personal de seguridad, según declaró un funcionario iraní, tras dos semanas intensas de disturbios en todo el país.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y grupos de la oposición continúan actualizando el balance de víctimas. Según Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 544 personas han muerto durante el levantamiento. Por su parte, la Organización Iraní de Derechos Humanos eleva la cifra a 648 fallecidos, entre ellos nueve menores.

Varias naciones europeas han convocado a los embajadores iraníes y condenan la violenta represión de Teherán contra los manifestantes.

¿Cómo ha reaccionado Europa ante la represión en Irán?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania publicó en X:

Las brutales acciones del régimen iraní contra su propio pueblo son impactantes. Instamos a Irán a que ponga fin a la violencia contra sus ciudadanos y respete sus derechos” — Agregó

Jean-Noël Barrot, Ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, publicó:

J’ai convoqué aujourd’hui l’ambassadeur d’Iran à Paris. Il ne saurait y avoir d’impunité pour ceux qui tournent leurs armes contre des manifestants pacifiques. pic.twitter.com/04H5C1SeSt — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) January 13, 2026

Mientras que el Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prevot, dijo en X: