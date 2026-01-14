Estados Unidos congela visas a 75 países, incluidos Somalia, Rusia e Irán

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles, 14 de enero, la suspensión del procesamiento de visas para todos los solicitantes de 75 países, en un esfuerzo por tomar medidas enérgicas contra los migrantes que se considere que probablemente se conviertan en una carga pública.

Un memorando del Departamento de Estado ordena a los funcionarios consulares rechazar visas, según la ley vigente, mientras el departamento reevalúa los procedimientos de selección y verificación.

¿Qué países están incluidos en el congelamiento de visas?

Entre los países afectados destacan: Somalia, Rusia, Afganistán, Brasil, Cuba, Colombia,Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Yemen, entre otros, publicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

US freezes all visa processing for 75 countries, including Somalia, Russia, Iranhttps://t.co/EAFsAcsATz — Karoline Leavitt (@PressSec) January 14, 2026

La pausa comenzará el 21 de enero y continuará indefinidamente hasta que el departamento realice una reevaluación del procesamiento de visas de inmigrante.

¿Por qué Somalia es uno de los países más señalados?

Somalia ha sido uno de los países más investigados por parte de las autoridades federales tras un amplio escándalo de fraude centrado en Minnesota, donde la fiscalía descubrió un abuso masivo de programas de prestaciones sociales financiados con fondos públicos. Muchos de los implicados son ciudadanos somalíes o somalí-estadounidenses.

En noviembre de 2025, un cable del Departamento de Estado enviado a puestos en todo el mundo ordenó a los funcionarios consulares aplicar nuevas y amplias normas de control en virtud de la denominada disposición de “carga pública” de la ley de inmigración.

La guía instruye a los funcionarios consulares a negar visas a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de beneficios públicos, sopesando una amplia gama de factores, incluida la salud, la edad, el dominio del inglés, las finanzas e incluso la posible necesidad de atención médica a largo plazo.

El Departamento de Estado ya había informado el lunes que revocó más de 100,000 visas desde el regreso de Trump, un récord en un año.