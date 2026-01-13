Hay incertidumbre sobre la salud de los animales del Refugio Franciscano

La activista Jacqueline Zúñiga, directora y fundadora de Resistencia y Defensa Animal Colectivo (Redac), manifestó su profunda preocupación y conmoción ante la forma en que las autoridades de la Ciudad de México gestionaron los recientes operativos de aseguramiento de animales del Refugio Franciscano.

Zúñiga señaló que estas acciones revelan una grave problemática de corrupción o, en su defecto, una alarmante carencia de leyes claras que distingan grados de maltrato, lo que está siendo utilizado para criminalizar a rescatistas en la Ciudad de México.

¿Por qué activistas cuestionan el operativo del Refugio Franciscano?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, la activista explicó que, tras una reunión con las autoridades, el colectivo busca establecer puentes de diálogo que vayan más allá del caso del Refugio Franciscano, sin embargo, la prioridad inmediata es garantizar la integridad de los más de 930 perros y diversos gatos que fueron trasladados a tres albergues, ya que hasta el momento no se ha permitido el acceso a los rescatistas ni a los cuidadores originales para verificar el estado de salud de los ejemplares.

Denunció una disparidad en los criterios de las autoridades, cuestionando por qué se despliegan operativos de tal magnitud contra rescatistas mientras casos de violencia extrema contra animales suelen quedar impunes.

¿En qué condiciones se encuentran los animales trasladados?

Asimismo, criticó que el espacio donde se encuentran los animales actualmente es en realidad un antiguo club hípico, una instalación dedicada a los deportes ecuestres y la equinoterapia, llamado Saturno, ubicado en la carretera Picacho-Ajusco, donde los animales permanecen en transportadoras de dimensiones reducidas.

La directora de Redac también se manifestó contra la gestión de la Agencia de Atención Animal (Agatan), acusándola de priorizar la imagen en redes sociales por encima de soluciones reales para los albergues que operan sin presupuesto oficial.

En este contexto, lamentó que se haya permitido el acceso a influencers al área de resguardo mientras se bloquea a los expertos, mencionando incluso un incidente donde una de estas personas atropelló a dos activistas sin que hubiera detenciones.

Anunció que se espera que este miércoles a las 9:00 horas una comitiva de cuidadores y veterinarios logre ingresar a las instalaciones para obtener pruebas de vida y constatar las condiciones de los cientos de animales bajo custodia del gobierno local.

