CANACAR advierte que México no puede romper relación comercial con EU

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el secretario general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Augusto Ramos, informó que México no puede darse el lujo de debilitar la relación comercial Estados Unidos porque es el principal socio y dio a conocer que existe un déficit en el país de más de 90 mil operadores.

¿Por qué CANACAR considera clave la relación comercial con EU?

“Desde la entrada en vigor del T-MEC, el autotransporte de carga con Canacar, sabemos que es el sistema circulatorio del comercio, el 53% de las actividades del autotransporte están vinculadas con el comercio exterior no podemos improvisar ni romper esto”. — Augusto Ramos, secretario general de la CANACAR

Ramos señaló que respaldan completamente a la presidenta Claudia Sheinbaum porque las economías de México, Estados Unidos y Canadá están altamente correlacionadas, es algo que tienen en cuenta los empresarios americanos y desde el autotransporte es claro que hay que reforzar el T-MEC para proteger empleos, competitividad, cadenas de suministro y estabilidad regional.

¿Cuál es la situación del autotransporte de carga en México?

El secretario general de la CANARAC dijo que en el autotransporte de México existen 250 mil empresas y moviliza más de 101 ramas del sector, pero actualmente hay un déficit en el en el país de más de 90 mil operadores, lo cual es un fenómeno mundial.

Ramos aseguró que la cifra de operadores subirá en los próximos tres años con 15 mil unidades y mencionó que están conscientes que la razón en México es por condiciones en las carreteras por eso buscan la oferta laboral sea atractiva fortaleciendo la seguridad con paraderos seguros y con un mejor salario.

