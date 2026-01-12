Edomex endurece multas a motociclistas: ¿Qué infracciones costarán más en febrero?

A partir de febrero de 2026, el valor de las multas para motociclistas en Edomex aumentará con el reajuste de la UMA y nuevas sanciones más severas. Getty Images

El Nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México, vigente desde el 25 de noviembre de 2025, incluye ajustes importantes en las sanciones para motociclistas que incumplan normas básicas de seguridad vial. Estas modificaciones buscan disminuir accidentes y promover una conducción más responsable, pero implican que ciertas infracciones costarán significativamente más a partir de febrero de 2026.

Además del endurecimiento de sanciones, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) aumentará a 117.31 pesos diarios, lo que eleva el monto en dinero de cada multa.

1. Transitar sobre aceras y zonas peatonales

Circular sobre aceras o áreas exclusivas para peatones será una de las faltas más caras para motociclistas, con multas que van de 16 a 20 UMAs, es decir, entre aproximadamente 1,876 y 2,346 pesos.

2. Transportar pasajeros en lugares no permitidos

Llevar a alguien entre el conductor y el manubrio es otra infracción considerada grave, con sanciones económicas elevadas en este nuevo reglamento.

3. Transportar menores sin seguridad

Transportar niñas, niños o adolescentes que no puedan sujetarse correctamente también estará en la lista de faltas más costosas y será sancionado con montos altos acorde al valor de la UMA.

4. Conducir bajo el influjo de alcohol o drogas

Circular con alcohol en la sangre o bajo sustancias psicotrópicas es considerado grave y ahora tendrá una multa elevada, además de otros posibles efectos legales.

5. Estacionarse en zonas prohibidas

Estacionarse en aceras, camellones o vías peatonales es una falta que también incrementará su sanción, afectando el bolsillo de los motociclistas.

6. Circular por carriles confinados

Usar carriles exclusivos para transporte público o masivo será considerado una infracción grave con multas altas bajo el nuevo reglamento.

El reglamento también contempla que no portar casco certificado, circular sin luces, no usar direccionales o no portar placa o tarjeta de circulación podrán generar multas adicionales de 3 a 5 UMAs o más, dependiendo de la infracción y si hay reincidencia.