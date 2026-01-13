Hoy No Circula: A estos autos les toca la mala suerte del Martes 13 de enero y descansan( Getty Images )

Ni te cases, ni te embaraces... ¡ni saques el auto si no te toca! Este martes 13 de enero es un día rodeado de supersticiones, pero para los automovilistas de la Zona Metropolitana del Valle de México, la única “mala suerte” real sería terminar en el corralón o con una multa por no respetar el Hoy No Circula.

Así que para que la mala suerte del martes 13 no te cueste una infracción, aquí te contamos el calendario del programa ambiental para hoy.

¿Qué autos no circulan este 13 de enero?

Verifica si tu vehículo coincide con las restricciones de este martes, vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes tienen “buena suerte” y sí circulan HOY?

Si tu vehículo cumple con alguna de las siguientes características, puedes transitar libremente por la ciudad y el Estado de México:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

El programa no cree en supersticiones y se aplica estrictamente en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Edomex, incluyendo zonas como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

¿Cuánto cuesta violar el Hoy No Circula? Multas, corralón y sanciones

No seguir el programa este martes podría costarte una multa de entre 20 y 30 UMA. Lo que en este 2026 representa entre $2,171 y $3,257 pesos, aproximadamente.