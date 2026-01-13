Queremos que regresen a los perritos y gatitos, lo que mostraron las autoridades fue un montaje: Abogado del Refugio Franciscano

El abogado del Refugio Franciscano hace un llamado a las autoridades a devolver a los animales al refugio.

Detallando el origen de la fundación que dio pie al Refugio Franciscano y el asentamiento de perros y gatos por muchos años, el abogado Fernando Pérez Correa compartió en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin la situación que originó que el refugio fuera desalojado y los animales llevados a sitios que aún se desconocen, pues afirma “No se obedeció la resolución que dice que nos tienen quedar cuenta de dónde están los perritos y gatitos”, por lo que ahora solo piden “que los regresen”.

Detalló que el conflicto entre la fundación y el refugio franciscano entre particulares y fue judicializado desde 2021, pero lamentablemente, “ninguna de las instituciones puso en el centro el bienestar animal” y señaló que lo mostrado por las autoridades capitalinas “fue un montaje”.

"Queremos denunciar como un montaje y una agresión falsa las fotos y la narrativa que se manejó ayer en la conferencia de prensa, rechazamos que esos sean animalitos que nos pertenezcan a nosotros", Fernando Pérez Correa/@Ref_Franciscano.



¿Qué ocurrió durante el traslado de los animales?

El abogado señaló que “la propia autoridad acepta que se murieron 21 perros en el traslado (...) Ahí está el video del deportivo donde están los perros en jaulitas transportadoras encerrados desde el 7 de enero. No se pueden mover, no pueden hacer ejercicio. Es una tragedia”.

¿Qué pide el Refugio Franciscano a las autoridades?

Y señaló “no sé cómo fue que engañaron y convencieron a la jefa de Gobierno…había prisa por desalojar el predio”.

“Estamos dispuestos a firmar un convenio con el Gobierno de la Ciudad y a hacer la transición de los animalitos”, afirmó el abogado.

