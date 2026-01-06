Verificación Vehicular en CDMX 2026: ¿Por qué NO usar preverificadores? Esto dice SEDEMA

Los servicios de preverificación en CDMX carecen de validez legal ante la SEDEMA.

Con la publicación del calendario de verificación vehicular para el primer semestre de 2026 en la CDMX, los automovilistas, principalmente los que tienen engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6, tienen la obligación de realizarla durante el primer bimestre del año. Sin embargo, antes de caer en la desesperación por obtener la calcomanía 0 o 00, la SEDEMA recomienda tener mucho cuidado con los famosos pre-verificadores.

Aunque prometen que tu auto pasa porque pasa, acudir a este tipo de servicios tiene consecuencias que van más allá de lo que podrías imaginar

¿Es seguro contratar a un preverificador en CDMX?

La respuesta corta es no. De entrada está el riesgo de recibir documentación apócrifa, ya que, cualquier dictamen o constancia que es emitida por estos carece de validez ante las autoridades; son formatos que suelen ser alterados o totalmente falsos, lo que ocasiona que sean rechazados en automático en los verificentros.

Esta situación deriva, inevitablemente, en multas y sanciones, pues legalmente tu vehículo sigue sin estar verificado. Lo más delicado es que la responsabilidad recae totalmente en ti. No importa si un tercero te engañó o te entregó documentación falsa, tú eres el responsable que lo presentas.

¿Por qué la Sedema prohíbe los servicios de preverificación en CDMX?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México dice:

Los servicios que proporcionan los preverificadores y gestores no se encuentran autorizados, registrados, ni reconocidos por la Secretaría, razón por la cual se recomienda no contratar dichos servicios. — SEDEMA CDMX.

Calendario de verificación vehicular 2026 en CDMX

Engomado amarillo (Placas 5 o 6): enero y febrero.

Engomado rosa (Placas 7 u 8): febrero y marzo.

Engomado rojo (Placas 3 o 4): marzo y abril.

Engomado verde (Placas 1 o 2): abril y mayo.

Engomado azul (Placas 9 o 0): mayo y junio.

