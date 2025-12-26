Reemplacamiento 2026 será obligatorio en varios estados: lista, fechas y requisitos

Si un automovilista no realiza el reemplacamiento obligatorio dentro del plazo establecido, podría enfrentarse a multas. Getty Images/Canva

En 2026, varios estados de México han confirmado que el reemplacamiento o renovación de placas vehiculares será obligatorio para ciertos vehículos. Las autoridades estatales han publicado lineamientos, calendarios y costos, por lo que es crucial que los automovilistas conozcan dónde y cómo realizar el trámite para evitar sanciones o restricciones al momento de circular.

Estados donde el reemplacamiento será obligatorio

Algunas de las entidades que ya confirmaron la obligatoriedad de este trámite en 2026 son:

Estado de México: El trámite será obligatorio para vehículos cuyas placas fueron expedidas en 2021 y cuya tarjeta de circulación tenga vigencia hasta el 31 de agosto de 2026. Las autoridades publicaron un calendario oficial con fechas según el último dígito de las placas.

El trámite será obligatorio para vehículos cuyas placas fueron expedidas en 2021 y cuya tarjeta de circulación tenga vigencia hasta el 31 de agosto de 2026. Las autoridades publicaron un Jalisco: El reemplacamiento será obligatorio para unidades con placas antiguas que ya no cumplen con las normas vigentes. En este estado, el trámite de sustitución de placas puede realizarse entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2026 , con beneficios y condiciones específicas.

El reemplacamiento será obligatorio para unidades con placas antiguas que ya no cumplen con las normas vigentes. En este estado, el trámite de sustitución de placas puede realizarse entre el , con beneficios y condiciones específicas. Quintana Roo: El gobierno estatal informó que el canje de placas será obligatorio a partir de enero , con costos definidos para vehículos, motocicletas y remolques.

El gobierno estatal informó que el , con costos definidos para vehículos, motocicletas y remolques. Puebla: También se confirmó la obligatoriedad del reemplacamiento para 2026, como parte de la actualización del padrón vehicular.

También se confirmó la obligatoriedad del reemplacamiento para 2026, como parte de la actualización del padrón vehicular. Veracruz: Autoridades estatales anunciaron que el programa se implementará con el objetivo de modernizar el padrón y fortalecer la seguridad pública, aunque aún se afinan detalles del costo y calendario.

Autoridades estatales anunciaron que el programa se implementará con el objetivo de modernizar el padrón y fortalecer la seguridad pública, aunque aún se afinan detalles del costo y calendario. Nayarit: El gobierno local también confirmó que este trámite será obligatorio en 2026, con un esquema de costo y fechas que se especificarán en los próximos días.

Requisitos y documentos básicos

Aunque los requisitos pueden variar por estado, en la mayoría de los casos se solicita:

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio reciente

Factura del vehículo o documento que acredite su propiedad

Placas anteriores y tarjeta de circulación actual

CURP y otros documentos dependiendo de la entidad

Se recomienda verificar los lineamientos específicos de cada estado antes de iniciar el trámite.

Consecuencias de no cumplir

Si un automovilista no realiza el reemplacamiento obligatorio dentro del plazo establecido, podría enfrentarse a multas, restricciones para verificar y posibles sanciones administrativas que dificulten la circulación legal del vehículo.