Autos eléctricos e híbridos perderán exención de refrendo en 2026

A partir de 2026, los propietarios de autos eléctricos y, por primera vez, también híbridos deberán pagar el refrendo vehicular, luego de que el gobierno estatal confirmara la eliminación de la exención permanente que había estado vigente como incentivo ambiental en Monterrey

La decisión forma parte de una revisión a la política fiscal vehicular, con la que las autoridades buscan ampliar la base de contribuyentes en Monterrey y actualizar los estímulos otorgados a tecnologías limpias, ahora que estos vehículos ya no son considerados de nicho.

¿Qué cambia para los dueños de autos eléctricos e híbridos?

Hasta ahora, los autos eléctricos estaban exentos del pago de refrendo como un incentivo para promover su adopción. Con la nueva disposición, esa exención deja de ser permanente, y los propietarios deberán cumplir con el pago anual, al igual que otros automovilistas.

En el caso de los vehículos híbridos, el cambio es más significativo, ya que por primera vez quedarán sujetos al cobro del refrendo, al considerarse que ya forman parte del parque vehicular común.

¿Por qué se elimina el beneficio ambiental?

De acuerdo con la postura oficial, la eliminación de la exención responde a tres factores clave:

El crecimiento sostenido del número de autos eléctricos e híbridos.

La necesidad de equidad fiscal, evitando privilegios indefinidos.

La actualización de incentivos, que ahora serán temporales y evaluables, no permanentes.

Las autoridades han señalado que la transición ecológica no se cancela, pero sí se ajusta a una nueva realidad económica.

¿Habrá incentivos alternativos?

El gobierno estatal ha indicado que los incentivos ambientales no desaparecen, sino que cambiarán de enfoque. En lugar de exenciones totales, se analizarán estímulos focalizados, como descuentos temporales, apoyos a infraestructura de carga o programas de movilidad sustentable.

¿Cuándo entra en vigor?

El cobro aplicará a partir del refrendo 2026, por lo que los propietarios aún deberán estar atentos a los montos oficiales y calendarios que se publiquen antes del inicio del ejercicio fiscal.

Con este ajuste, Monterrey se suma a una tendencia nacional e internacional: incentivar lo verde, pero sin exenciones fiscales permanentes.