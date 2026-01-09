¿Cuánto cuesta violar el Hoy No Circula? Multas, corralón y sanciones

Aunque no haya contingencia, las sanciones se aplican todos los días. Getty Images

El programa Hoy No Circula es de cumplimiento obligatorio en la Zona Metropolitana del Valle de México, incluso cuando no hay contingencia ambiental. Ignorar sus restricciones puede derivar en multas económicas, además de la remisión del vehículo al corralón, lo que incrementa considerablemente el costo para los automovilistas.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente en la Ciudad de México, circular cuando el vehículo tiene restricción puede generar una multa que supera los 2,000 pesos, ya que se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

El monto exacto puede variar según la autoridad que levante la infracción y la zona donde ocurra, pero en la práctica la sanción económica no baja de los dos mil pesos.

¿Cuánto es la multa por violar el Hoy No Circula?

Además de la multa, una de las sanciones más costosas es la remisión del vehículo al corralón. Esto implica:

Pago por arrastre con grúa .

. Cobro por resguardo diario del automóvil.

del automóvil. Pérdida de tiempo en trámites para recuperar el vehículo.

En conjunto, estos gastos pueden duplicar o incluso triplicar el monto inicial de la multa.

¿Aplica aunque no haya contingencia ambiental?

Sí.

Aunque la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) haya suspendido una contingencia ambiental, el Hoy No Circula sigue aplicando de forma regular según el día, el holograma y la terminación de placa.

Las sanciones no se cancelan por mejora en la calidad del aire.

¿Quiénes están exentos?

Pueden circular sin sanción:

Vehículos eléctricos e híbridos .

. Autos con holograma 0 y 00 (salvo contingencias extraordinarias).

(salvo contingencias extraordinarias). Transporte público y de emergencia.

Vehículos conducidos por personas con discapacidad, con identificación oficial.

Violar el Hoy No Circula sí tiene consecuencias. Aunque no haya contingencia ambiental, las multas y el corralón siguen vigentes. Informarte antes de salir puede ahorrarte miles de pesos y muchos problemas.