K-Pop: BTS anuncia conciertos en México ¡ARMY! ¿Cómo puedo comprar boletos? ¿Habrá preventa?

Los autores de Dynamite llegaron como dinamita para anunciar oficialmente que México formará parte de su próxima gira mundial, una noticia que rápidamente se volvió tendencia entre el ARMY (las fans del grupo).

BTS, considerado uno de los fenómenos musicales más importantes del mundo, volverá a presentarse ante miles de fans mexicanos tras varios años de espera.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos?

BTS confirmó tres conciertos en Ciudad de México como parte de su gira mundial. Las presentaciones se realizarán en uno de los recintos más grandes del país:

Estadio GNP Seguros: 7, 9 y 10 de mayo de 2026

Ahora con la alineación completa, estas fechas marcan el regreso del grupo a nuestro país tras varios años de ausencia.

¿Habrá preventa? Sí, habrá una exclusiva para fans

BTS contará con una preventa especial para miembros ARMY Membership, gestionada a través de Weverse.

Registro obligatorio:

Del 13 al 18 de enero hasta las 5:00 p.m. (hora CDMX)

hasta las Link oficial de Weverse:https://weverse.io/bts/notice/33091?hl=es

⚠️ Importante: el registro no garantiza boletos, pero sin él no podrás acceder a la preventa.

Fechas de preventa Weverse

22 de enero de 2026: conciertos del 7 y 9 de mayo

conciertos del 23 de enero de 2026: concierto del 10 de mayo

concierto del Horario de ambas: 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

¿Cuándo es la venta general de boletos?

La venta general para las tres fechas se realizará:

Sábado 24 de enero de 2026 Desde las 9:00 a.m. A través de Ticketmaster

Esta será la última oportunidad para comprar boletos sin membresía ARMY, aunque se espera alta demanda y no garantiza que queden.

Importante: esto es lo que advierte Ticketmaster

Ticketmaster anunció reglas estrictas para evitar la reventa:

Máximo 4 boletos por persona

El límite se revisa por:

Nombre



Correo electrónico



Dirección



Tarjeta bancaria

Si detectan que excediste el limite, las órdenes pueden cancelarse sin aviso

Además, la boletera confirmó que:

Los boletos o códigos no se liberarán hasta 48 horas antes del concierto, una medida pensada para frenar a los revendedores.

La relación especial de BTS con el ARMY mexicano

BTS ha reconocido en distintas ocasiones el apoyo incondicional de sus fanáticas en México. Cada que visitan al país han sido recibidos con estadios llenos y cariño inminente que solo el público mexicano puede dar.

No solo significa conciertos en nuestro país, sino también el regreso de una experiencia colectiva que une música, emoción y comunidad. Para miles de fans, ver a BTS en vivo representa un momento único en sus vidas que va más allá del espectáculo.

Así que fans de Bangtan Sonyeondan ¡Prepárense para estos Juegos del Hambre!