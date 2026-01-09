Estrenos de cine 2026 en México: las películas más esperadas del año

El 2026 apunta a convertirse en uno de los años más fuertes para la cartelera en México. Grandes franquicias como Avengers o Toy Story regresan, nuevas historias buscan conquistar al público y varias secuelas prometen convertirse en conversación obligada.

A continuación te contamos de las cintas que más expectativas generan, ordenadas según su llegada a los cines.

1. Exterminio: El templo de los huesos – 15 de Enero

La saga de terror postapocalíptico vuelve con una historia más oscura y perturbadora. Ambientada años después del brote original, la película muestra un mundo donde los sobrevivientes no solo luchan contra los infectados, sino también contra comunidades humanas que han creado rituales y creencias extremas para sobrevivir. La cinta apuesta por el miedo psicológico, la tensión constante y una reflexión sobre cómo el caos transforma a las personas.

2. Hamnet – 22 de Enero

Este drama histórico se aleja de la figura pública de William Shakespeare para enfocarse en un dolor profundamente humano: la pérdida de un hijo. La película narra cómo la muerte de Hamnet, su hijo menor, marca a su familia y deja una huella silenciosa en su obra. Es una historia íntima, emocional y delicada, pensada para un público que busca cine reflexivo y sensible.

3. Super Mario Galaxy: La película – 3 de abril

Después del enorme éxito de Super Mario Bros; Nintendo expande su universo con una aventura que lleva a Mario y Luigi más allá del Reino Champiñón. La historia incluye viajes espaciales, nuevos personajes y retos más grandes, manteniendo el humor y la energía que conectaron con públicos de todas las edades. Ideal tanto para fans de los videojuegos como para nuevos espectadores.

5. Michael – 24 de abril

La esperada biografía cinematográfica de Michael Jackson el príncipe del pop recorre su vida desde la infancia hasta convertirse en una de las figuras más influyentes de la música. La película no solo aborda sus logros artísticos, sino también las presiones, conflictos y contradicciones que lo rodearon. Es un retrato ambicioso que busca mostrar al artista y al ser humano detrás del mito.

6. El diablo viste a la moda 2 – 1 de mayo

Miranda Priestly regresa en un mundo donde la moda ya no se dicta solo desde revistas, sino desde redes sociales y plataformas digitales. La secuela explora cómo el poder, la fama y la influencia han cambiado, y qué significa adaptarse a una industria que no perdona el paso del tiempo. Humor, crítica y drama se mezclan en una historia muy actual.

7. The Mandalorian and Grogu – 22 de mayo

El universo de Star Wars da el salto de la televisión al cine con una historia centrada en el vínculo entre Din Djarin y Grogu. La película combina acción, aventura y emoción, mientras explora nuevas amenazas para la galaxia. Es una cinta pensada tanto para fans veteranos como para quienes apenas se acercan a la saga.

8. Toy Story 5 – 19 de junio

Pixar vuelve a tocar el corazón del público con una historia que reflexiona sobre el crecimiento, el cambio y el lugar de los juguetes en una infancia dominada por pantallas y tecnología. Woody, Buzz y compañía enfrentan un mundo donde ya no son el centro de atención, en una película cargada de nostalgia, humor y emociones profundas.

9. Supergirl – 26 de junio

DC presenta una versión más madura y compleja de Supergirl. La historia se centra en Kara Zor-El, una heroína que carga con la pérdida de su mundo y la responsabilidad de encontrar su lugar en la Tierra. La película busca diferenciarse con un enfoque más emocional y humano, alejándose del típico cine de superhéroes.

10. Moana (Live Action) – 9 de Julio

Disney reinventa su historia oceánica con actores reales. La película mantiene el espíritu aventurero y el mensaje de valentía y autodescubrimiento, pero con una puesta en escena más realista y espectacular, pensada para nuevas generaciones.

11. Minions 3 – 31 de Julio

Los Minions regresan con una nueva misión llena de caos, viajes internacionales y situaciones absurdas. La película apuesta por el humor físico y la comedia visual que los convirtió en un fenómeno mundial, con guiños tanto para niños como para adultos.

12. La Odisea – 17 de julio

Christopher Nolan lleva al cine uno de los relatos más antiguos de la humanidad. La historia sigue el largo y peligroso viaje de Ulises para regresar a casa tras la guerra de Troya. Con un enfoque épico y visualmente impactante, la película promete acción, drama y una reflexión sobre la perseverancia y el destino.

13. Spider-Man: Brand New Day – 31 de julio

Peter Parker inicia una nueva etapa completamente solo. Sin el apoyo de sus antiguos aliados y con su identidad borrada del recuerdo colectivo, la historia presenta a un Spider-Man más vulnerable, cercano y humano, enfrentando consecuencias reales por sus decisiones pasadas.

14. Avengers: Doomsday – 17 de diciembre

Marvel cierra el año con una película clave para su universo. La historia reúne a distintos héroes frente a una amenaza de gran escala y sienta las bases de la nueva era del estudio, con consecuencias que marcarán los próximos años. Recientemente también descubrimos que los X-Men serán parte de este universo, confirmado por el propio Marvel.

16. Dune: Parte 3 – 17 de Diciembre

¿Se repetirá el Barbienheimer este año con Dune y Avengers? Pues el propio director de Duna parte 3 no modificaría la fecha de estreno pese a que ese mismo día se estrene la tan esperada cinta de Marvel.

Por su parte, la historia de Paul Atreides entra en su fase más compleja. La película aborda las consecuencias del poder absoluto, el fanatismo y las decisiones que cambian el destino de millones. Es una de las producciones más ambiciosas del cine de ciencia ficción reciente.

Evidentemente faltan títulos por mencionar, pero esto solo menciona que este año 2026 viene cargado de estrenos top que serán del hablar de todos.