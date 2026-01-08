Netflix estrenará documental sobre la filmación de la temporada final de Stranger Things, así será

Stranger Things: Netflix presenta un último adios a una de las series más queridas de toda la historia

La quinta y última temporada de Stranger Things llegó para conquistar y hacer llorar a los fanáticos de la saga, hoy Netflix confirmó que los fans tendrán una nueva forma de conectarse con la serie.

Pues la plataforma lanzará un documental especial que muestra el detrás de cámaras y contará cómo se produjo la épica conclusión de esta historia que marcó a toda una generación.

Te puede interesar: Personajes de Stranger Things son pareja en la vida real

¿Qué es One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5?

El documental, titulado One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, fue grabado durante más de un año junto al elenco, los creadores y el equipo creativo. Netflix ha dicho que la película permitirá ver el proceso completo de producción, desde las primeras etapas de escritura hasta cómo se filmaron las escenas más emocionantes del final.

Dirigido por Martina Radwan, el proyecto promete ser una mirada íntima y emotiva al trabajo detrás de la temporada final. La producción se concentra en los momentos reales en el set, incluyendo conversaciones entre los creadores Matt y Ross Duffer y el elenco principal, que compartieron sus experiencias y reflexiones mientras grababan sus últimas escenas.

Fecha de estreno y detalles clave

Netflix confirmó que el documental se estrenará el 12 de enero de 2026 en su plataforma a nivel mundial. Los suscriptores podrán verlo desde ese día sin costo adicional, lo que lo convierte en una especie de “adiós” oficial a Stranger Things tras años de seguimiento global.

Además de momentos detrás del set, el material incluirá imágenes de reuniones del elenco y del equipo, ensayos de escenas importantes y reflexiones de los actores mientras afrontaban el cierre de una historia que empezó hace casi una década.

¿Por qué es importante este lanzamiento?

La quinta temporada de Stranger Things puso punto final a una de las series más influyentes y queridas de los últimos años, con una mezcla de ciencia ficción, nostalgia de los 80 y aventura. El documental ofrece una nueva forma de experimentar ese cierre, aportando contexto sobre cómo se creó y cómo afectó emocionalmente al equipo que la hizo.

Para muchos seguidores, este tipo de detrás de cámaras es una oportunidad única de entender mejor el esfuerzo colectivo que requiere una producción de gran escala como esta, así como ver las ideas, errores y aciertos que hicieron posible un fenómeno global.