Primer tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Tras el rotundo éxito que fue la adaptación cinematográfica de la trilogía de libros de Suzanne Collins, la franquicia tuvo un segundo aire tanto en el ámbito literario como en el fílmico. "La Balada de Pájaros Cantores y Serpientes" revitalizó el deseo del público de regresar a Panem, al ver el ascenso del Presidente Snow. Ahora es el turno de ver el origen del mentor y amigo alcohólico, cínico y traumado de los futuros ganadores de los 74° juegos del hambre, Haymitch Abernathy.

Prácticamente a un año de su estreno, Lionsgate ha lanzado el primer avance de "Amanecer en la Cosecha". Historia que narrará el trágico pasado de Haymitch, su relación con Effie Trinket, Plutarch Heavensbee como diseñador de los juegos, y un vistazo a la crueldad de un Presidente Snow antes del Sinsajo, y los primeros destellos de la rebelión contra el Capitolio.

El Regreso a Panem: Nadie gana los juegos

“Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha” llega para revelar la sangrienta juventud de su futuro mentor, Haymitch Abernathy, como jugador de los juegos. El filme dirigido por Francis Lawrence (responsable de toda la franquicia hasta ahora), explorará la Quincuagésima edición de los Juegos, conocida como el segundo Vasallaje, un evento especialmente violento y peligroso diseñado para “celebrar” el aniversario con nuevas reglas mortales cada 25 años, Katniss y Peeta participarán en el tercero.

En este Vasallaje, cada distrito debe ofrecer el doble de tributos, enviando a dos chicos y dos chicas, lo que eleva el número de participantes a 48. En medio de esta carnicería, el joven de 16 años del Distrito 12, Haymitch Abernathy, es seleccionado para sus primeros juegos. Su experiencia en la arena lo transformará para siempre, marcando el inicio del camino que lo convertirá en el cínico y borracho mentor que conocemos, y en el único ganador de su distrito hasta la victoria de los trágicos amantes del Distrito 12.

Un cast de primera y jóvenes de primera

Tras la revelación del elenco a través de las redes sociales de la cinta, el primer tráiler oficial nos presenta a los actores que darán vida a estos personajes icónicos en una versión más joven.

Joseph Zada encarna a un Haymitch de 16 años, mostrando una versión más inocente del personaje que Woody Harrelson inmortalizó en la cuatrilogía original. Veremos su trágica historia de amor con Leonare Dove Baird, parte de los Covey así como lo fue Lucy Gray en la película anterior. Leonare es interpretada por Whitney Peak.

Elle Fanning interpreta a una Effie Trinket más joven, de unos veintitantos años. Esta vez con un estilo de moda menos extravagante que el de la versión de Elizabeth Banks, luciendo un peinado más sencillo y un collar con forma de mariposa, rescatando detalles de su versión adulta pero menos pomposa ya que aún no se convierte en la estilista y escolta del Capitolio, se explorará su dinámica con Haymitch que durará años por venir tanto como jugador como vencedor y mentor.

Ralph Fiennes es el encargado de ser un Presidente Snow de mediana edad, siendo el tercer actor que lo interpreta, y la segunda vez que interpreta a un tirano intentando asesinar adolescentes. El nominado al Oscar aparece sin barba y un traje rojo con su característica rosa blanca en su solapa, luciendo un cabello gris que marca la transición entre el joven Coriolanus de Tom Blyth que vimos enamorarse de Lucy Gray y el anciano dictador de Donald Sutherland.

Lamentablemente Sutherland falleció en junio del año pasado a los 88 años.

Jesse Plemons da vida al estratega que orquestó la rebelión y diseñador de los juegos Plutarch Heavensbee, originalmente interpretado por Philip Seymour Hoffman, con un look que incluye bigote y patillas, y su característico cabello rojizo. Ambas decisiones propias del actor pero que se mantuvieron ya que no desentona con la apariencia futura del personaje.

Seymour Hoffman falleció durante el rodaje de “Sinsajo Parte 1 y 2″ en febrero del 2014 ya que las cintas se grabaron en simultaneo. Si bien completó la mayoría de sus escenas, algunas fueron reescritas para darle una conclusión a su personaje.

Kieran Culkin será Cesar Flickerman. El actor ganador del Oscar se pone en la piel de la versión juvenil del carismático presentador de los Juegos, un rol que en su madurez interpretó Stanley Tucci. El tráiler no nos ha ofrecido un vistazo a Culkin en el papel pero se espera que se mantenga su estilo estrambótico y su encanto predilecto.

La arena de este año

Con el doble de participantes para este Vasallaje, las cosas solo pintan peor para los tributos. Si bien la arena pinta ser amistosa llena de flores en la Cornucopia, se encuentran en una pradera verde extensa, repleta de volcanes artificiales, laberintos, acantilados, mutaciones de perros e insectos, además del campo de fuerza que rodea la arena como vimos en “En Llamas”. Los que leyeron el libro sabrán porque este dato es importante.

El tráiler nos muestra esa pradera y el volcán, mientras deja las demás sorpresas para el día del estreno, con lo suficiente para satisfacer a los lectores de la novela y para interesar a los nuevos espectadores.

Más personajes importantes

La película también introduce a otros personajes clave de esta entrega, sin embargo no hemos visto a todos en el tráiler. Pudimos observar a Mckenna Grace como Maysilee Donner, una de las tributos del Distrito 12. Glenn Close como Drusilla Sickle, la predecesora de Effie en el Distrito 12, y Billy Porte como Magno Stift, su expareja y por último a Whitney Peak como Lenore Dove Baird, cuyo romance con Haymitch es vital para el desarrollo de la trama. (¿Porque qué sería una entrega de los Juegos del Hambre sin romance juvenil?)

A quienes no hemos visto y sin embargo tendrán un rol importante son a Kelvin Harrison Jr. y Maya Hawke como los ganadores Beetee y Wiress del Distrito 3, vencedores de los juegos 34° y 49° respectivamente. Fungirán como mentores para Haymitch, ya que no hubo ningún mentor en su distrito hasta que el ganó. Como último rostro familiar pero un tanto más joven, tenemos a Lili Taylor como Mags, ganadora de lo 11° Juegos, también como mentora para el joven del Distrito 12. Conocimos por primera vez a estos personajes en “En Llamas”, a Mags como mentora de Finnick Odair y jugadora del futuro tercer Vasallaje de los 25.

Futuro de la Saga

“Amanecer en la Cosecha” es la adaptación de la más reciente novela de Suzanne Collins, continuando la expansión del universo de “Los Juegos del Hambre” en la pantalla grande. El estreno de la película está programado para el 20 de noviembre de 2026. Hasta ahora la autora no revelado planes para un tercer libro precuela de la franquicia, pero dado el éxito de ambas sagas, es muy probable el tener dos trilogías de libros y hasta 7 cintas.

