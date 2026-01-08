Bad Bunny: Récord tras récord con su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

Desde que arrancó la gira “DeBÍ TiRAR MÁs FOToS World Tour”, Bad Bunny ha marcado una serie de hitos que lo colocan entre los artistas más influyentes de la música actual.

Esta gira, que comenzó en noviembre de 2025 y recorrerá distintos continentes hasta julio de 2026, está rompiendo cifras de venta de boletos, asistencias históricas y registros de taquilla en cada país que visita.

Ventas masivas en estadios de todo el mundo

La demanda por ver a Bad Bunny en vivo ha sido extraordinaria. Su tour ya ha vendido más de 2.6 millones de entradas para sus presentaciones en estadios alrededor del mundo, una cifra que refleja un interés global sin precedente para un artista latino.

En Ciudad de México, por ejemplo, la venta de boletos se volvió histórica: se registró una de las colas más grandes para entrar a shows en ese país, y seis de los ocho conciertos planificados se vendieron en tiempo récord, convirtiendo la preventa en una de las más veloces de la historia local.

Récords únicos en eventos y taquilla

En sus primeras fechas, Bad Bunny también ha superado marcas importantes de ingresos en taquilla.Por ejemplo, en los conciertos de Santo Domingo (República Dominicana), las entradas vendidas generaron millones de dólares en ventas de boletos, situándose entre los eventos más lucrativos registrados en ese estadio.

En Costa Rica, rompió el récord de boletería más rápido en la historia del país, demostrando que su impacto no se limita a los grandes mercados tradicionales.

Dominio total incluso en Europa

La gira también ha sido récord en España, donde su serie de doce conciertos, diez en Madrid y dos en Barcelona: agotó más de 600,000 entradas en tiempo récord. Esa cifra supera incluso a otros artistas consolidados y coloca a Bad Bunny como uno de los pocos que pueden sostener múltiples estadios llenos en un mismo país.

Además, en varios países europeos y latinoamericanos, la gira se ha convertido en la primera vez que un artista latino vende más entradas o llena estadios sin precedentes previos, lo cual amplía aún más su impacto global.

Una gira que redefine el éxito

El fenómeno de la gira de Bad Bunny no solo se mide en números de ventas o taquilla, sino en cómo el público ha respondido en cada región: desde América Latina hasta Europa, Asia y Oceanía, la “DeBÍ TiRAR MÁs FOToS World Tour” marca una nueva era para la música latina en los estadios más grandes del mundo.

Con cada show, nuevos récords y cifras extraordinarias, Bad Bunny sigue demostrando que su alcance trasciende fronteras y que su música sigue conectando con millones de personas alrededor del planeta.