No queremos la intervención militar de EUA ni de ningún país en Irán: Hamid Hosseini

Irán no necesita la intervención de Estados Unidos, pese a las protestas que dejan más de 6 mil personas muertas y 10 mil detenidas. / NurPhoto

Aunque “la violación a los derechos humanos en Irán es un acto cotidiano del Estado”, con al menos seis mil ciudadanos asesinados y más de diez mil detenidos, el movimiento social que se desarrolla en el país no busca una intervención militar de Estados Unidos ni de ningún otro país, como ocurrió en Venezuela, afirmó Hamid Hosseini, portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos.

A 16 días de protestas en Irán, el también integrante de la Comisión Internacional del Partido de Izquierda expresó en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin su preocupación por la situación que se vive desde el pasado 28 de diciembre, cuando iniciaron manifestaciones en todo el país contra las políticas económicas del gobierno, las cuales derivaron en reclamos políticos y sociales acumulados durante 46 años de dominio de la República Islámica.

Las mujeres iraníes se rebelan contra el régimen, protestas que han dejado más de 500 personas muertas y más del 80 hrs. sin luz e internet.#AlAire 🎙️ Hamid Hosseini, portavoz de la @iranhrs_en.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbfiKCc pic.twitter.com/GjRgxTwy1p — Así Las Cosas (@asilascosasw) January 12, 2026

¿Cuál es la crisis económica que enfrenta Irán?

En el ámbito económico, Hosseini detalló que la inflación supera el 50%, mientras que productos esenciales registran incrementos de más del 200%. Señaló que una docena de huevos ha triplicado su precio en semanas, la carne se ha duplicado, al igual que la gasolina, afectando gravemente la vida cotidiana.

“El valor de la moneda nacional ha caído más del 75% en las últimas dos semanas, lo cual es insostenible para la clase media y baja, que representa más del 70% de la población de Irán, personas que ya viven en pobreza y no pueden cubrir más de cinco días de gasto con lo que ganan en un mes, mientras la corrupción se extiende a toda la burocracia del país”, denunció.

¿Cómo impacta el régimen en mujeres y minorías?

Hosseini reconoció que desde su conformación, el régimen iraní está basado en la discriminación contra las mujeres y que, al tratarse de un país multicultural, el Estado discrimina a kurdos, árabes y persas, sin otorgarles los mismos derechos.

Indicó que la discriminación hacia las mujeres, que representan el 50% de la población, es institucionalizada, ya que no cuentan con los mismos derechos que los hombres y son tratadas como ciudadanas de segunda categoría.

Cualquier pensamiento crítico, afirmó, es reprimido con violencia, detenciones, tortura, juicios arbitrarios y ejecuciones. Tan solo en 2025, se han registrado cerca de dos mil ejecuciones, la cifra más alta documentada hasta ahora.

¿Qué sigue para las protestas en Irán?

El activista aseguró que el régimen, al no poder resolver los problemas económicos, sociales y políticos, responde únicamente con represión. Denunció el uso de balas reales contra la población, el corte de internet durante varios días y el uso de gases lacrimógenos incluso dentro de hospitales.

Sobre el futuro del país, Hosseini señaló que es difícil prever lo que ocurrirá en los próximos meses debido a los intereses de Estados Unidos, que busca negociar con el régimen, y de Israel, que podría buscar un conflicto armado que derive en la fragmentación del país.

Recalcó que el movimiento democrático iraní no acepta ninguna intervención militar extranjera y únicamente solicita apoyo moral y ético de los países que se solidarizan con la causa.