;

  • 12 ENE 2026, Actualizado 01:46

Camión de U-Haul atropella a manifestantes en Los Ángeles durante protesta contra el régimen de Irán | VIDEO

La policía confirmó un atropellamiento en una protesta; se evalúan cargos y se revisan videos y testimonios.

Las protesta en Los Ángeles termina en caos tras atropellamiento. Captura de pantalla

Las protesta en Los Ángeles termina en caos tras atropellamiento. Captura de pantalla

Francisco Miranda

Un camión de la empresa U-Haul atropelló a personas que participaban en una protesta en Los Ángeles, durante una manifestación contra el régimen de Irán. El hecho ocurrió en vía pública y ya es investigado por autoridades locales, que buscan determinar si se trató de un acto intencional o de un incidente vial.

De acuerdo con informes preliminares de la policía, un vehículo pesado ingresó al área donde se concentraban manifestantes y arrolló a varias personas. Servicios de emergencia acudieron al sitio para atender a los heridos, mientras agentes acordonaron la zona para preservar evidencias y facilitar las labores de investigación.

Las autoridades no han confirmado de inmediato el número exacto de lesionados ni la gravedad de las heridas. El conductor fue asegurado y permanece bajo custodia para rendir declaración.

La policía de Los Ángeles informó que analiza videos de cámaras de seguridad, grabaciones de testigos y peritajes del vehículo. Con estos elementos se evaluará si existió intención de embestir a los manifestantes o si el hecho fue resultado de negligencia, pérdida de control u otra causa.

Hasta el momento, no se ha clasificado oficialmente el hecho como atentado. Cualquier determinación sobre motivo político, terrorismo o delito intencional dependerá del resultado de la investigación.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad