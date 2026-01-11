Camión de U-Haul atropella a manifestantes en Los Ángeles durante protesta contra el régimen de Irán | VIDEO
La policía confirmó un atropellamiento en una protesta; se evalúan cargos y se revisan videos y testimonios.
Un camión de la empresa U-Haul atropelló a personas que participaban en una protesta en Los Ángeles, durante una manifestación contra el régimen de Irán. El hecho ocurrió en vía pública y ya es investigado por autoridades locales, que buscan determinar si se trató de un acto intencional o de un incidente vial.
De acuerdo con informes preliminares de la policía, un vehículo pesado ingresó al área donde se concentraban manifestantes y arrolló a varias personas. Servicios de emergencia acudieron al sitio para atender a los heridos, mientras agentes acordonaron la zona para preservar evidencias y facilitar las labores de investigación.
Las autoridades no han confirmado de inmediato el número exacto de lesionados ni la gravedad de las heridas. El conductor fue asegurado y permanece bajo custodia para rendir declaración.
La policía de Los Ángeles informó que analiza videos de cámaras de seguridad, grabaciones de testigos y peritajes del vehículo. Con estos elementos se evaluará si existió intención de embestir a los manifestantes o si el hecho fue resultado de negligencia, pérdida de control u otra causa.
Hasta el momento, no se ha clasificado oficialmente el hecho como atentado. Cualquier determinación sobre motivo político, terrorismo o delito intencional dependerá del resultado de la investigación.