Camión de U-Haul atropella a manifestantes en Los Ángeles durante protesta contra el régimen de Irán | VIDEO

Un camión de la empresa U-Haul atropelló a personas que participaban en una protesta en Los Ángeles, durante una manifestación contra el régimen de Irán. El hecho ocurrió en vía pública y ya es investigado por autoridades locales, que buscan determinar si se trató de un acto intencional o de un incidente vial.

De acuerdo con informes preliminares de la policía, un vehículo pesado ingresó al área donde se concentraban manifestantes y arrolló a varias personas. Servicios de emergencia acudieron al sitio para atender a los heridos, mientras agentes acordonaron la zona para preservar evidencias y facilitar las labores de investigación.

🇺🇸🇮🇷 | URGENTE — ATENTADO EN LOS ANGELES: Un camión acaba de atropellar a los manifestantes que protestaban en contra del régimen terrorista de Irán.pic.twitter.com/nQH0QbLdUq — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 12, 2026

Las autoridades no han confirmado de inmediato el número exacto de lesionados ni la gravedad de las heridas. El conductor fue asegurado y permanece bajo custodia para rendir declaración.

La policía de Los Ángeles informó que analiza videos de cámaras de seguridad, grabaciones de testigos y peritajes del vehículo. Con estos elementos se evaluará si existió intención de embestir a los manifestantes o si el hecho fue resultado de negligencia, pérdida de control u otra causa.

Protesters in Los Angeles were attacked after a U-Haul truck drove into the crowd,

Not confirmed but suspicious of affiliation with MEK pic.twitter.com/jwuARDpspi — Shahin Najafi 𓃬☼ (@shahinnajafi80) January 12, 2026

Hasta el momento, no se ha clasificado oficialmente el hecho como atentado. Cualquier determinación sobre motivo político, terrorismo o delito intencional dependerá del resultado de la investigación.