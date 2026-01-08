Ya no se podrán vender animales en el Mercado de Sonora de la CDMX

Clara Brugada recorre el mercado Sonora para supervisar que no se vendan animales vivos en el Mercado Sonora

Ya no se podrá vender ningún animal en el Mercado de Sonora y quien lo haga por otra vía, por ejemplo, redes sociales, estará cometiendo un delito, aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La mandataria acudió a dicho mercado porque alrededor de 84 comerciantes que se dedicaban a la comercialización de animales han decidido cambiar de giro.

Pero ante las denuncias de que se están vendiendo estos seres vivos de manera ilegal a través de otros métodos, la funcionaria, advirtió que ya no se realice esta practica porque ya esta penado.

“Ya no están vendiendo en el <b>Mercado de Sonora</b>, pero ahora lo están haciendo de manera clandestina y lo están comercializando a través de los teléfonos de contactos directos, que ya no sea en el mercado, les pedimos a todas y todos que no se haga esta práctica porque ante cualquier denuncia, pues entonces ya no es que cambien el giro, si no que aquí ya está penado y eso va a significar pues el actuar de la Fiscalía para enfrentar estos casos”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

¿Qué apoyo recibirán los comerciantes que cambiaron de giro?

Luego de realizar un recorrido por los pasillos del inmueble para constatar que efectivamente los locatarios estén cambiando de giro, Brugada Molina se comprometió con los comerciantes para darles un apoyo económico inmediato de 50 mil pesos que se irá a fondo perdido.

“Quiero comprometerme con ustedes. Ustedes van a recibir de parte del gobierno un apoyo económico para su cambio de giro, eso significa que van a recibir 50,000 pesos directamente cada locatario que haya decidido cambiar su giro, bajo el esquema de apoyo directo que no es un crédito”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

¿Habrá más opciones de financiamiento?

Agregó que en el caso de que requieran mayores recursos, podrán hacerse de capital a través de un préstamo de hasta 100 mil pesos con un interés mínimo.

