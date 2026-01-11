Rechaza Sedena sobrevuelos de Estados Unidos en territorio mexicano

Negó el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, que el gobierno de Estados Unidos ya trabaje en territorio mexicano, para cumplir con su intervención en contra de los cárteles de droga.

Después que se difundiera en redes sociales el supuesto sobrevuelo de aeronaves de otros países, en conferencia, el funcionario federal aseguró que se trata de aviones pertenecientes a distintas dependencias mexicanas.

¿Hubo aeronaves extranjeras sobrevolando México?

“Las aeronaves que han estado sobrevolando son de las dependencias del gabinete de seguridad, se realiza un programa de sobrevuelos y todos estos sobrevuelos que se han realizado en el presente mes son de las dependencias del gabinete de seguridad, está controlado por el Centro Nacional de Vigilancia y con un seguimiento muy puntual, no ha habido sobrevuelos Estados Unidos de aeronaves extranjeras en territorio nacional”, señaló el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla

¿Cómo es la comunicación con Estados Unidos en materia de seguridad?

En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que tras la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que empezará ataques terrestres contra los grupos criminales, la comunicación con las autoridades del país vecino, no han cambiado y continúan en un marco de respeto y cooperación.

Recordó que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, mantiene acercamiento con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para definir una fecha de reunión entre los cuerpos diplomáticos.

