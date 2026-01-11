Sheinbaum defiende la relación México-Estados Unidos y rechaza el uso de la violencia

LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN, 11ENERO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, durante la entrega de apoyos a beneficiarios de Programas para el Bienestar. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

México va mejor porque el amor al pueblo siempre da resultado, fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al insistir que mantendrá buena relación México con Estados Unidos, en medio de las presiones políticas que mantiene dicha nación con otros países.

Después que su homólogo estadounidense Donald Trump, anunció que empezará ataques terrestres contra los cárteles mexicanos de droga , de gira por Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Primera Mandataria reiteró que aunque habrá colaboración, la violencia no sirve de nada.

¿Cómo plantea México la colaboración con Estados Unidos?

“Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos pero hay algo que no se negocia y eso es la soberanía, esa es la independencia de la patria, como decimos, además no sirve de nada más violencia, hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados, fíjense ha disminuido la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos por el trabajo que se ha ido haciendo”.

Además enfatizó, Estados Unidos debe hacer lo que le toca en su propio país.

“Ellos también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción, es un trabajo integral de atención a las causas y también disminuir la impunidad, pero que quede claro siempre, y así va a actuar su Presidenta, no tengan la menor duda, con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos pero nunca nos subordinamos y la independencia no se negocia”.

¿Qué resultados reporta el gobierno en materia de seguridad?

Sheinbaum Pardo señaló que su estrategia de seguridad funciona y como muestra está la reducción en 40% de los homicidios en lo que va de su gobierno, es decir de octubre de 2024 a diciembre de 2025.

A pesar de ello, la Jefa del Ejecutivo Federal, reconoció que en Michoacán existen problemas de inseguridad pero aseguró que se trabaja para erradicar las causas a través del Plan Michoacán, donde además de buscar dar opciones a los jóvenes para que no se acerquen a la criminalidad y puedan estudiar, mencionó que se trabaja por fortalecer el desarrollo y la economía regional.

