Retraso de adiestramiento de tropas mexicanas por EU sin relación con Venezuela: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó relación con el ataque de Estados Unidos a Venezuela con el retraso de adiestramiento a tropas mexicanas.

Rechazó la presidenta Claudia Sheinbaum que esté relacionado con el ataque de Estados Unidos a Venezuela, la decisión del Senado de la República de retrasar la aprobación para que ingresen fuerzas armadas estadounidenses para dar adiestramiento de tropas mexicanas.

TE PUEDE INTERESAR: Terror permanente en Venezuela: denuncian persecución extrema bajo el nuevo régimen

En la mañanera en las instalaciones del Cuartel General de la 24/a Zona Militar en Cuernavaca, Morelos, la Primera Mandataria explicó que no existieron temas para convocar a un periodo extraordinario para el Senado a fin de aprobar dicho permiso, ya que mencionó, sería el único tema en la agenda.

“Tiene que haber una reunión extraordinaria, porque se aprueba por el pleno del Senado y hasta donde tengo entendido, el Senado no… particularmente por esta razón si no había otras iniciativas, que se tenían que aprobar, entonces decidieron hacerlo hasta febrero, que es el momento en que inician ya el periodo de sesiones normales… no tiene nada acciones que se realizan desde hace mucho tiempo y evidentemente constitucionalmente, pues tiene que ver la aprobación del Senado entonces lo que decidieron fue pues posponerlo cuando vaya a ver la sesión ordinaria dado que no había otro tema para una sesión extraordinario”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó relación con el ataque de Estados Unidos a Venezuela con el retraso de adiestramiento a tropas mexicanas. Ampliar

¿Por qué se canceló la reunión en el Senado?

Y es que días anteriores la Comisión de Marina del Senado, que preside el morenista Carlos Lomelí canceló la reunión programada para el próximo lunes donde autorizaría el ingreso de tropas de Estados Unidos. De acuerdo a Manuel Huerta comentó que es importante darse un tiempo prudente para abordar este y otros temas.

¿Cuándo se retomará la discusión?

En tanto la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que se presentaría una iniciativa a la Comisión Permanente para convocar a un periodo extraordinario el 13 de enero de 2026, sin embargo la jefa del Ejecutivo Federal, señaló que la decisión será esperar al periodo ordinario en el mes de febrero.

https://www.youtube.com/live/19J2rHB1EFw?si=BZaUX3dwmVW_MCr9&t=4619

👉 Consulta más información en Google Newshttps://news.google.com