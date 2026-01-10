Marcha antiimperialista recorre Paseo de la Reforma, la embajadora Stella Lugo agradece el apoyo de México.

Gracias a México por apoyar a Venezuela, afirma la embajadora en México, Stella Marina Lugo durante la Marcha antiimperialista en CDMX.

Cerca de las 12 del día de este sábado 10 de enero, y a una semana de la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Mauro por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos, diversos contingentes se dieron cita en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma para dar paso a la marcha antiimperialista.

Al grito de “fuera yankees de Venezuela” y “Venezuela aguanta México se levanta”, diversas agrupaciones sociales y sindicales se unieron para exigir en su marcha hasta el Hemiciclo a Juárez la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

TE PUEDE INTERESAR: Trump confirma que controla y venderá el petróleo de Venezuela; Delcy Rodríguez entregará hasta 50 millones de barriles

¿Qué exigen los simpatizantes del régimen en Venezuela?

Con pancartas en contra del presidente de los Estados Unidos en exigencia de que “saque las manos de Venezuela y su petróleo”, los manifestantes marcharon y lanzaron consignas de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguran “defiende la soberanía de México y apoya la no injerencia en los territorios de América”.

Gracias México por rechazar contundentemente

la agresión, donde han muerto civiles y militares impunemente y por exigir el cese de la violencia a nuestro país: Stella Marina Lugo de Montilla



Así respondió la Embajadora de Venezuela en México en el marco de la marcha en apoyo a… pic.twitter.com/VSxJjrCZvj — W Radio México (@WRADIOMexico) January 10, 2026

¿Quiénes participaron en la marcha antiimperialista?

Al inicio de la marcha la embajadora de Venezuela en México, Stella Marina Lugo estuvo presente arropada por el sindicalismo mexicano, en su exigencia de liberación del presidente Maduro y aprovecho los micrófonos de W Radio para agradecer al gobierno mexicano el apoyo a Venezuela y el rechazo de la injerencia violenta de Estados Unidos que ha dejado varias pérdidas humanas.

Con saldo blanco, algunas pintas en sedes norteamericanas y la quema de una piñata de Donald Trump, la marcha concluyó luego de 3 horas. Ampliar

¿Cómo concluyó la movilización en el centro de la capital?

Aunque breve, la marcha concluyo con saldo blanco en el Hemicicilo a Júarez en dodne los ahí reunidos realizaron la quema de una figura de cartón de Donald Trump teniendo como escenario de fondo a los líderes del chavismo venezolano.

Síguenos en Google News y encuentra más información