Prisión preventiva oficiosa: víctimas exigen audiencias públicas a la SCJN

Esta medida cautelar permite que sea enviada a prisión de forma automática una persona cuando se le acusa de un delito grave / Twenty47studio

Colectivos como “Década contra la Impunidad” y “Pena Sin Culpa”, junto con más de 600 personas entre víctimas y familiares, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizar audiencias públicas sobre la prisión preventiva oficiosa.

Más de 600 personas, colectivos, instituciones académicas y abogadas/os solicitan a la @SCJN realice audiencias públicas sobre prisión preventiva oficiosa al analizar el cumplimiento de las sentencias de la @CorteIDH de los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez ambos vs Mx pic.twitter.com/YlDyirMHBR — Colectivo Pena Sin Culpa (@penasinculpa) March 25, 2026

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¿Por qué piden revisar la prisión preventiva oficiosa?

La petición se enmarca en el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos Tzomplaxte Tecpile y García Rodríguez, en los que el Estado mexicano fue condenado por el uso de esta figura y del arraigo.

Cabe recordar que esta medida cautelar permite que sea enviada a prisión de forma automática una persona cuando se le acusa de un delito grave, por ejemplo, secuestro, homicidio, enriquecimiento ilícito o violación.

Tras entregar el documento en la sede del máximo tribunal, víctimas y activistas señalaron que buscan que la nueva integración de la Corte garantice apertura y un debate amplio sobre el tema, entre ellos Daniel García Rodríguez, quien pasó 17 años sin sentencia en la prisión.

“Principalmente, tiene la orden de eliminar la oficiosidad de la prisión preventiva en México. Es una circunstancia que víctimas que han sufrido el el el acoso, pues, de la prisión, aún sin haber estado sentenciados o aún sin haber tenido sentencia, pues, hemos mantenido muchos años en prisión”. —

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¿Cuántas personas están bajo esta medida en México?

También estuvieron presentes Israel Vallarta quien recuperó su libertad en agosto del año pasado tras una prisión preventiva de casi 20 años y Fabiola Guerrero, esposa de Jacobo Tagle inculpado por el Caso Wallace, quienes señalaron que con esta solicitud se busca que la promesa de apertura de la nueva suprema corte se materialice en un foro amplio de discusión.

Por su parte el abogado Simón Hernández León advirtió que más de 40 mil personas permanecen en prisión bajo esta medida cautelar, por lo que urgió a que el análisis se realice desde una perspectiva de derechos humanos y con la participación de quienes han sido afectados.

FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Cuál es la diferencia con la prisión preventiva justificada?

Israel Vallarta subrayó la importancia de revisar el papel del Ministerio Público y la necesidad de reformar las fiscalías, ante lo que consideró fallas estructurales en la aplicación de la justicia.

La solicitud también cuenta con el respaldo de personas que han denunciado detenciones arbitrarias, así como de activistas, académicos y organizaciones universitarias que buscan incidir en la discusión pública sobre esta figura legal.

El Pleno de la Corte debe resolver la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Recordemos que esta se aplica en México desde el 2008, con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio.

Cabe aclarar que esta medida no es igual que la prisión preventiva justificada, es decir, esa es la que se aplica cuando un juez o una jueza ordena que la persona acusada vaya a prisión porque hay la posibilidad de fuga.

Y la prisión preventiva oficiosa es la que es automática, sin saber si verdaderamente se acusa a alguien que pueda ser culpable o es víctima de fabricación.

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