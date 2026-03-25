Ante CAINTRA, Sheinbaum destaca avances en T-MEC y llama a unidad frente a retos económicos globales

Destacando los proyectos que ya trabaja su gobierno en Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum participó en la 82° Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA).

Tras tomar protesta al nuevo consejo directivo de CAINTRA, la Primera Mandataria destacó que a pesar que el mundo enfrenta a una creciente complejidad, evidenciada por el aumento inesperado del precio del petróleo y fertilizantes, especialmente debido a la situación en el Medio Oriente, es importante mantener una actitud positiva. Por ello advirtió que a pesar de las diferencias, los mexicanos deben centrarse en aquello en lo que estan de acuerdo y avanzar juntos por el bienestar de México.

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¿Cómo avanza la revisión del T-MEC?

“Pienso que hay que ser muy positivos en este año. Lo he dicho en muchas ocasiones, lo dije en la convención bancaria, habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y no pasa nada porque somos un país democrático, y está bien que no estemos de acuerdo, pero lo importante es en lo que estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo en muchísimas cosas, y hay que caminar hacia adelante por el bien de México”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En nuestra 82ª Asamblea, tuvimos el honor de contar con la presencia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo @Claudiashein, quien compartió un mensaje que refleja el compromiso de su gobierno con el desarrollo de Nuevo León y del país.



La Presidenta felicitó a Jorge… pic.twitter.com/jnfg99r9S5 — CAINTRA Nuevo León (@caintra_nl) March 25, 2026

Sheinbaum Pardo comentó que el gobierno de Estados Unidos muestra una actitud positiva hacia el Tratado Comercial con Canadá, lo que genera certidumbre para el país, a pesar de las elecciones estadounidenses este año, en dicho escenario destaco que se está avanzando en la revisión del T-MEC, aunque ha habido altibajos.

“Vamos muy bien en el tratado comercial. Tiene sus altibajos como los que hemos vivido este año y meses. Pero hay algo muy importante que es que ya hay una mesa de trabajo formal para la revisión del tratado. Y eso nos da, pues, mucha certidumbre. Sabemos lo que ha significado aranceles en autos, en acero, en aluminio, que han impactado a la economía nacional y a muchas de sus empresas. Pero no perdemos la esperanza de que todo esto pueda ser renegociado en esta nueva etapa”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Conversamos con empresarios de CAINTRA Nuevo León sobre las iniciativas del futuro económico de México para este año pic.twitter.com/7Sdno1FBdh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 26, 2026

¿Qué papel juegan las empresas en este proceso?

Jorge Santos Reyna, presidente del Consejo Directivo de CAINTRA Nuevo León coincidió que la confianza y certidumbre son cruciales para enfrentar desafíos y gestionar iniciativas, como el Plan México.

“Que nos genera también esa confianza y, sobre todo, la certidumbre que se requiere para enfrentar los desafíos. Esos círculos virtuosos que generan las ideas y, sobre todo, las capacidades de gestión para lograr que sucedan las cosas, como está el Plan México, como está al llevar buen puerto todas las iniciativas de inversión mixta que usted y su gobierno acaban de proponer, y, por supuesto, el poder trabajar hombro con hombro con su gabinete para lograr la revisión del T-MEC adecuadamente. Entonces, señora presidenta, cuenta con nosotros”. — Jorge Santos Reyna, presidenta del Consejo Directivo de CAINTRA Nuevo León

¿Cuál es el reto para las MiPymes en el T-MEC?

Habló de la necesidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que tengan un mejor acceso a los créditos para tener crecimiento e inversión y es que dijo, las MiPymes, constituyen el 99% de los establecimientos en el país y generan el 70% del empleo.

“Entre los inminentes cambios en el entorno regional, y para que el T-MEC se traduzca en una palanca de desarrollo para todos, es necesario que más empresas pequeñas y medianas se incorporen a las cadenas de valor de América del Norte. Las MIPIMES representan el 99% de los establecimientos del país, generan el 70% del empleo formal y aportan más del 42% del PIB. Son responsables de cerca del 80% del consumo de productos nacionales, pero también enfrentan desafíos que frenan su potencial”. — Jorge Santos Reyna, presidente del Consejo Directivo de CAINTRA Nuevo León

Aunque reconoció que se ha mejorado la situación de seguridad en la entidad, refirió que aún se requiere mayor trabajo para evitar las extorsiones y robo a transportistas.

En tanto la jefa del Ejecutivo Federal, afirmó que la entidad se convirtió en un ejemplo de avance en materia de seguridad ya que explicó que de octubre de 2024 a enero de 2026, los homicidios dolosos disminuyeron casi un 80% pasando de más de 5 homicidios al día, a uno, además dijo que para responder la solicitud de un empresario para que parte de los impuestos que paga Nuevo León, regresen al estado, se trabajará por un nuevo plan de agua.

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