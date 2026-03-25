Capturan en Texas a Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue capturada en Estados Unidos por agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). L

La también expresidenta del DIF estatal se encuentra actualmente bajo custodia en el Centro de Procesamiento de El Paso, en Texas, Estados Unidos.

Ampliar

¿Cuál es su estatus migratorio?

A diferencia de los procesos que enfrenta su esposo, la captura de Gómez Fong obedeció estrictamente a que no portaba documentos que acreditaran su estancia legal en los Estados Unidos, de acuerdo con la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido un comunicado que vincule esta detención con alguna orden de aprehensión vigente o solicitud de extradición formal presentada por el gobierno mexicano