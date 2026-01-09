Gobierno del Edomex implementa acciones para la contención del gusano barrenador

La Secretaría del Campo sostuvo una reunión con 100 representantes de organizaciones y productores ganaderos del Edomex para la implementación de acciones preventivas para la contención del gusano barrenador.

El Gobierno del Estado de México anunció que brinda acompañamiento al sector ganadero en la implementación de acciones preventivas, atención técnica y coordinación interinstitucional, para la contención del gusano barrenador en el ganado mexiquense.

La Secretaría del Campo sostuvo una reunión con 100 representantes de organizaciones y productores ganaderos, de 18 municipios del sur de la entidad, donde informó que el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de México cuenta con un presupuesto concurrente superior a 10 millones de pesos, el cual podrá destinarse al reforzamiento de las acciones estatales de vigilancia y contención de esta plaga, a través del Comité de Fomento y Protección Pecuaria.

La Secretaría del Campo sostuvo una reunión con 100 representantes de organizaciones y productores ganaderos del Edomex para la implementación de acciones preventivas para la contención del gusano barrenador.

¿Qué acciones se implementarán para contener la plaga?

Además, se acordó la implementación de baños garrapaticidas móviles, principalmente en los municipios de Tlatlaya, Tejupilco, Luvianos y Zacazonapan, así como la atención directa en campo con médicos veterinarios.

De manera coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y con el acompañamiento de la Comisión México - Estados Unidos, para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), se instalarán trampas entomológicas en las zonas donde se confirme la presencia del vector, conforme a criterios técnicos y normativos.

La Secretaría del Campo sostuvo una reunión con 100 representantes de organizaciones y productores ganaderos del Edomex para la implementación de acciones preventivas para la contención del gusano barrenador.

¿Dónde iniciará la vigilancia preventiva?

De manera preventiva, la colocación de estas trampas iniciará en la comunidad de El Mango, en el municipio de Tlatlaya, así como en Amatepec.

María Eugenia Rojano Valdés, secretaria del Campo, reiteró el compromiso del Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez para proteger la sanidad pecuaria y el patrimonio de las y los productores mexiquenses.

La Secretaría del Campo sostuvo una reunión con 100 representantes de organizaciones y productores ganaderos del Edomex para la implementación de acciones preventivas para la contención del gusano barrenador.

Además hizo un llamado a reportar cualquier caso sospechoso a través de los siguientes canales oficiales:

Línea telefónica: 800 751 2100 que opera las 24 horas del día.

Por mensajería instantánea en los números: 55 3996 4462 o 449 911 8995.

Correo electrónico: gestioncpa.dgsa@senasica.com.mx

