El gusano barrenador ya está en Tamaulipas y Edomex: detectan primeros casos

La plaga de gusano barrenador sigue avanzando en el país y ya se encuentra en los estados de Tamaulipas y Estado de México, donde ya se activaron los protocolos para evitar nuevos contagios.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) confirmó los que hasta ahora son los únicos hallazgos en ambos estados, con los que ya suman 698 casos activos detectados en México a poco más de un año del primer reporte del 24 de noviembre de 2024 en Chiapas.

Primer caso de gusano barrenador en Tamaulipas

Senasica y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmaron el primer caso de esta plaga en un ternero con seis días de nacido que presentaba larvas en la herida umbilical.

En el mismo lugar ubicado a 300 kilómetros de McAllen, Texas, había otros 21 bovinos de diferentes edades y tras la inspección se confirmó que no estaban infestados.

El caso de miasis por gusano barrenador del ganado se atendió de manera oportuna, aseguró más tarde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

¿En qué municipio del Edomex se ubicó al gusano barrenador?

Autoridades sanitarias informaron que fue en el municipio de Tlatlaya, al sur del Edomex, donde se ubicó la presencia de larvas de esta plaga en una lesión no atendida de una cabra.

A pesar de este caso detectado, la entidad se mantiene en fase preventiva al no existir un brote activo del gusano barrenador, por lo que pidieron a productores y ganaderos informar de manera inmediata de casos sospechosos para evitar su propagación.

¿Cómo se transmite el gusano barrenador?

El gusano barrenador se transmite a un animal o un humano cuando una mosca adulta deposita sus huevos en una herida abierta, mucosas tales como nariz, boca o genitales, así como en cavidades naturales.

Las larvas de gusano barrenador:

Nacen entre 12 y 245 días después de que la mosca deposita los huevecillos

deposita los huevecillos Se mantienen en la herida entre 5 y 8 días

Caen al suelo y completan su desarrollo para convertirse en nuevas moscas

Su ciclo de reproducción es de 21 días

¿Cómo evitar el contagio de gusano barrenador?

La prevención es muy importante para detener el avance del gusano barrenador, por lo que es primordial vigilar a los animales y las personas vulnerables como los adultos mayores, niños y personas con comorbilidades.

Mantén limpias las heridas

Revisa diariamente a las personas vulnerables y animales

Limpia desechos orgánicos

Reporta casos sospechosos

Las heridas se deben limpiar con agua, jabón y antisépticos como merthiolate, iodo, o soluciones como estericide o microdacyn. Una vez limpia y seca, hay que cubrir la herida con un apósito o parche y mantenerla bajo vigilancia y limpieza constante.

Cuando se detecta de forma temprana y se trata de forma adecuada, sí es posible curarse de un contagio de gusano barrenador, pero si no se atiende a tiempo las larvas avanzan hacia tejidos profundos causando daño y permitiendo el desarrollo de infecciones graves.

Mantente atento si:

Detectas gusanos en una herida

Tienes heridas que no cierran

Detectas movimiento bajo la piel, en cavidades o mucosas

Encuentras lesiones en la piel o llagas sin causa aparente

Detectas sangrado o mal olor en heridas abiertas

¿Cómo puedo reportar un caso sospechoso de gusano barrenador?

El reporte oportuno de casos sospechosos de gusano barrenador evitan su propagación, por lo que las autoridades mexicanas ponen a disposición los siguientes números:

Campaña Nacional contra el Gusano Barrenador (Senasica–DINESA)

Teléfono: 800 751 21 00

WhatsApp: 55 3996 44 64

Correo electrónico: gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx