Gusano barrenador reaparece en México sin suficiente mosca estéril para frenarlo, alertó la Asociación Ganadera de Chihuahua

Preocupa la falta de mosca estéril para volver a erradicar al gusano barrenador como se hizo en los 90, señala el presidente de la Asociación Ganadera de Chihuahua, Juan Carlos Ochoa.

El gusano barrenador que se consideraba erradicado en los años 90, volvió en un escenario crítico por la falta de mosca estéril suficiente para contenerlo, advirtió Juan Carlos Ochoa, presidente de la Asociación Ganadera de Chihuahua, en entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin.

Mientras se reactiva la producción, se han intensificado las medidas de contención: mayor control en la movilización del ganado, baños sanitarios obligatorios y desparasitación con ivermectina, “lo más efectivo que existe hasta el momento”, señaló.

Ochoa explicó que se busca limitar el traslado de ganado del Istmo de Tehuantepec hacia el norte, permitiendo solo circulación hacia el centro del país para proteger a los estados productores. Recordó que la economía del norte está fuertemente golpeada, pues desde hace un año no han podido exportar y temen que el regreso del parásito “sea algo que llegó para quedarse”.

Exportación afectada y riesgo de propagación

El líder ganadero explicó que la amenaza se agrava porque animales de sangre caliente como perros, gatos e incluso aves también pueden contagiarse y dispersarlo con mayor facilidad. Por ello insistió en que la mosca estéril es la única vía para erradicar nuevamente la plaga.

Refirió que se trabaja con Estados Unidos para reactivar el laboratorio binacional, pero por ahora “el único laboratorio que la produce está en Panamá”. Aun así, mantienen la expectativa de que con la visita del USDA el próximo día 11 se logre reanudar la exportación, afectada en más del 50%.

Sobre el programa federal para impulsar el engordamiento de ganado en Sonora y Durango, reconoció que migrar de exportación en pie a venta de carne es “una opción, pero es un proceso que lleva años”. Por ello advirtió: “Los cierres de frontera llegaron para quedarse y se convierten en moneda de cambio”.

Finalmente, rechazó la propuesta de la Ley General de Aguas, al afirmar que “el derecho de los animales a beber agua es tan sagrado como el de los humanos”, y acusó desconocimiento de los legisladores: “No es tema de permisos”.

