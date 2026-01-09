Carlos Manzo sobre su secretaria Yesenia Méndez: “es una mujer con sensibilidad social”

Yesenia Méndez fue secretaria particular de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan y líder del Movimiento del Sombrero, durante toda su administración.

Como parte de la investigación sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, autoridades de Michoacán detuvieron a Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz, nueva alcaldesa y viuda de Manzo, por su presunta relación con el crimen.

Esto ocurre a dos meses del homicidio del creador del Movimiento del Sombrero, ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2014.

¿Quién es Yesenia Méndez?

Yesenia Méndez Rodríguez fue secretaria particular del asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, desde el 1 de septiembre de 2024, y se mantuvo en el cargo con la nueva alcaldesa Grecia Quiroz.

La responsable del despacho del presidente municipal, que es el cargo oficial:

Es licenciada en Derecho (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) Tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) Tiene una maestría en Juicios Orales en Materia Penal (Universidad Vizcaya)

(Universidad Vizcaya) Además cuenta con un posgrado en Derecho con terminación en Ciencias Políticas (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

Carlos Manzo la describió como “una mujer preparada, responsable, trabajadora, emprendedora y que se caracteriza por su sensibilidad social”.

¿Cómo detuvieron a Yesenia Méndez?

Méndez fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía de Michoacán afuera de la Casa de Cultura de Uruapan, a las 4 de la tarde del jueves 8 de enero de 2026.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Méndez se encuentra en la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía del Estado.

Con ella, ya suman 15 personas detenidas en relación al crimen del alcalde que solicitó en varias ocasiones apoyo a al gobierno federal para llevar a cabo acciones frontales contra el crimen organizado.

Carlos Manzo y Grecia Quiroz tenían dos hijos pequeños. Ampliar

¿Quién era Carlos Manzo?

Carlos Manzo ganó las elecciones de 2024 para convertirse en el primer alcalde independiente en la historia de Uruapan. Tenía 40 años.

Antes fue diputado de Morena, partido al que venció en las urnas, y a cuyo candidato, Ignacio Ocampo Equihua, denunció después por malversación y vínculos criminales.

Su discurso de mano dura contra el crimen organizado y sus críticas a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum lo hicieron popular dentro y fuera de Uruapan gracias a las redes sociales y sus órdenes de abatir a los delincuentes por lo que lo comparaban con Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

En más de una ocasión pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch, titular de la SSC, a través de las redes sociales, para combatir frontalmente al crimen en la región.