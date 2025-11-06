Identifica FGE a homicida material de Carlos Manzo

Identifican a homicida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, anunció que fue identificado el homicida material del expresidente municipal Carlos Manzo Rodríguez.

Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario de Paracho.

Informó que sus familiares lo identificaron y reclamaron su cuerpo, el cual fue entregado.

Torres Piña informó que en el homicidio de Manzo Rodríguez participaron más de dos personas y los hechos están relacionados con el crimen organizado.

Finalmente, informó que se mantiene la coordinación con las autoridades federales para continuar con las investigaciones y, en cuanto haya avances, darlos a conocer a la ciudadanía.

