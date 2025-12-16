Calendario SEP 2026: ¿Cuándo son las siguientes vacaciones largas?

¿Cuándo son las siguientes vacaciones largas de la SEP? / Orbon Alija

Con la temporada decembrina casi finalizada, muchos ya están planeando su siguiente descanso largo. De acuerdo con el calendario oficial 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la siguiente oportunidad para tomar unas vacaciones extendidas será próximamente.

Aquí te dejamos las fechas exactas para que puedas organizar tus viajes, reservaciones y actividades con la anticipación que exige el inicio de 2026.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Certificado de bachillerato: SEP anuncia cambios y entregará dos tipos diferentes

¿Cuándo son las vacaciones largas de acuerdo con el calendario de la SEP 2026?

Las vacaciones de Semana Santa marcarán el final del segundo trimestre escolar y es el periodo más extenso entre enero y el inicio de las vacaciones de verano.

Inicio de las vacaciones: Las clases se suspenderán oficialmente a partir del lunes 30 de marzo de 2026 .

Las clases se suspenderán oficialmente a partir del . Fin de las vacaciones: Los estudiantes deberán retomar las actividades escolares el lunes 13 de abril de 2026.

Esto quiere decir que estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) gozarán de dos semanas completas de descanso, sumando un total de 14 días fuera de las aulas.

¿Por qué es importante planear ya las siguientes vacaciones?

Al ser un periodo de alta demanda turística, la compra de boletos de avión o autobús y las reservaciones de hotel suelen ser significativamente más caras en marzo y abril. Reservar ahora puede implicar un ahorro sustancial.

Las dos semanas de asueto son ideales para planificar actividades y campamentos, especialmente si tienes hijos en diferentes niveles escolares que siguen el calendario SEP.

Aunque el calendario SEP ya está definido, recuerda revisar siempre los días de Descarga Administrativa y los Consejos Técnicos Escolares (CTE), que suelen añadir “megapuentes” sorpresa entre febrero y marzo. Revisa el calendario de tu estado, ya que algunas entidades pueden tener días extra de asueto o festividades locales que alteren ligeramente la fecha de reingreso a clases.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Derechos Trans: La SEP guía a maestros para reconocer identidad de alumnos