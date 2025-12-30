INEGI actualizará valor de la UMA en 2026: Estos trámites, multas y pagos aumentan de precio

Ajuste de la UMA 2026: Conoce cómo el nuevo valor que será calculado por el INEGI impacta en el pago de multas y trámites.

Como cada año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía actualiza el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un indicador de gran importancia porque sirve para calcular la cuantía de obligaciones previstas en leyes federales, estatales y diversas disposiciones jurídicas. O sea que, cuando sube la UMA, también se ajustan muchos cobros gubernamentales.

Aunque aún no está determinado su valor para 2026, este se obtiene al multiplicar el monto vigente de la UMA por el crecimiento anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

¿Qué trámites se actualizan en 2026 con el nuevo valor de la UMA?

Con la actualización de la UMA, la mayoría de los trámites gubernamentales ajustan su costo. Esto incluye pagos de derechos en el Registro Civil, como actas de nacimiento, matrimonio o defunción, así como trámites vehiculares como tenencia, cambio de placas o permisos relacionados con automóviles. Sin embargo, también afecta a permisos de construcción y otros derechos administrativos a nivel estatal y municipal.

Por su parte, en cuanto al ámbito fiscal, la UMA alcanza a diversas contribuciones y derechos ante el Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo, pagos asociados a actividades específicas reguladas por ley. Además, algunos créditos hipotecarios que están denominados en esta medida y que pueden registrar cambios en sus pagos mensuales, ya que estos se recalculan conforme al nuevo valor.

La UMA en las multas

Las sanciones económicas establecidas en UMA aumentan de manera proporcional con el nuevo valor, lo cual aplica para multas de tránsito, como exceder los límites de velocidad o violar disposiciones del reglamento vial, pero también para sanciones derivadas de otras leyes y normativas administrativas.