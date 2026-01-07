¿Se extienden las vacaciones SEP en enero 2026? Esta es la fecha oficial del regreso a clases en el calendario

Las vacaciones de invierno para estudiantes de la SEP no se extenderán. Terminan el 9 de enero de 2026.

Tras varias semanas de vacaciones, donde los estudiantes de educación básica pudieron disfrutar de las fiestas decembrinas, los regalos y el Día de Reyes, muchos padres y madres de familia todavía se preguntan cuándo será el fin del periodo vacacional de invierno. Ante esto, la SEP confirmó la fecha oficial en la que se regresa a clases este enero de 2026.

¿Qué día es el regreso a clases en enero de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, el regreso a las aulas será el lunes 12 de enero. Y, aunque en redes sociales han circulado rumores sobre una supuesta extensión de las vacaciones, la dependencia no ha anunciado cambios ni modificaciones al calendario original; por lo tanto, la fecha se mantiene sin modificaciones.

¿Cuándo salen de vacaciones los estudiantes en 2026?

En Semana Santa 2026, cuyas vacaciones iniciarán el lunes 30 de marzo y terminarán el viernes 10 de abril, regresando a las aulas el lunes 13 de abril.

¿Cuándo será el próximo puente de la SEP?

Para quienes ya están planeando el siguiente descanso, el primer puente del año llegará a finales de mes. A partir del viernes 30 de enero, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar, y se ligará con el lunes 2 de febrero, día feriado en conmemoración del Aniversario de la Constitución Mexicana.

Los alumnos volverán a clases el martes 3 de febrero.