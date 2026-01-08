CDMX ajusta multas de tránsito: invadir carril exclusivo puede superar los 7,000 pesos

Invadir carriles de transporte exclusivo o ciclovías será de las multas más costosas en 2026. Getty Images

En 2026, las multas de tránsito en la Ciudad de México registran un ajuste en sus montos, derivado del incremento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la referencia oficial para calcular sanciones, impuestos y otros pagos en el país.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualiza cada año el valor de la UMA con base en la inflación del año anterior. Para 2026 se prevé que la UMA esté alrededor de 117.30 pesos diarios, lo que significa que las multas calculadas en UMAs también aumentarán.

Este ajuste no solo afecta las infracciones de tránsito, sino también otros trámites y derechos sujetos a esta unidad de medida.

¿Por qué aumentan las multas en 2026?

Con el nuevo valor de la UMA, algunas de las infracciones más elevadas en la capital mexicana quedarán alrededor de:

Invadir carriles confinados (Metrobús, Trolebús o ciclovías): de 40 a 60 UMAs, que en 2026 equivalen a entre 4,692 y 7,038 pesos aproximadamente.

Tener o usar sistemas antirradares: entre 40 y 50 UMAs, es decir, cerca de 4,692 a 5,865 pesos.

Exceso de velocidad: entre 10 y 20 UMAs, lo que puede situarse entre 1,173 y 2,346 pesos, además de la pérdida de puntos en la licencia.

Otras faltas que también sufren incrementos por la actualización de la UMA son:

Estacionarse sobre la banqueta: alrededor de 3 UMAs (≈ 3, cifra estimada ajustada por el valor de la UMA).

por el valor de la UMA). Usar celular mientras se conduce o no llevar licencia vigente.

Respetar señalización y reglamento es clave para evitar pagos altos. Getty Images / NurPhoto Ampliar

Qué significa para los conductores

Con estas cifras, una sola infracción grave como invadir un carril exclusivo de transporte puede superar los 7,000 pesos. Esto convierte a algunas infracciones en sanciones económicas que pueden afectar significativamente el bolsillo de los automovilistas si no respetan las normas de tránsito.

Además del pago monetario, algunas infracciones también implican pérdida de puntos en la licencia de conducir, lo que puede limitar futuras renovaciones o trámites administrativos.

Consejos para evitar multas

Para evitar sanciones altas, es importante:

Respetar los carriles exclusivos y señalizaciones viales.

Mantener límites de velocidad adecuados.

Evitar el uso del teléfono mientras se conduce.

Contar con licencia, seguro y documentos vehiculares en regla.

Respetar el Reglamento de Tránsito y estar al tanto del valor de la UMA puede ayudarte a evitar multas onerosas en 2026 y mantener tu historial limpio.