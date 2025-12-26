Crédito Infonavit: cómo obtener cerca de 3 millones de pesos para tu casa si eres mayor de 60 años

Este tipo de crédito ofrece una oportunidad concreta para adultos mayores que desean mejorar su calidad de vida. Getty Images/Canva

Tener 60 años o más ya no es un obstáculo para acceder a un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) si sigues activo laboralmente y cumples ciertos requisitos.

Este tipo de financiamiento permite adquirir, mejorar o remodelar una vivienda, incluso si ya utilizaste un crédito anterior y lo terminaste de pagar.

¿Cuánto puedes solicitar y qué beneficios ofrece?

Los adultos mayores pueden acceder a un crédito que puede alcanzar hasta 2 millones 716 mil 334 pesos, aunque el monto final dependerá de tu capacidad de pago, salario y antigüedad laboral.

Además, si decides unir tu crédito con el de un familiar o amigo a través del programa Unamos Créditos, este monto puede aumentar hasta 4 millones 889 mil 402 pesos.

Las tasas de interés de estos créditos son fijas, oscilando entre aproximadamente 3.76% y 10.45%, y se determinan según tu nivel de ingresos, con tasas más bajas para quienes reciben menos.

Límites de edad y plazo del crédito

Aunque puedes iniciar el trámite después de los 60 años, existe una condición importante: la suma de tu edad más el plazo del crédito no debe superar ciertos límites.

Para hombres, esta suma no debe exceder los 70 años.

Para mujeres, el límite es 75 años.

Por ejemplo, si tienes 62 años, como hombre podrías pedir un plazo de hasta 8 años para liquidar el crédito, mientras que como mujer podrías elegir hasta 13 años.

Requisitos básicos

Entre los documentos y condiciones más comunes para solicitar este crédito están:

Estar cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tener 60 años o más.

Contar con saldo suficiente en tu Subcuenta de Vivienda.

Presentar identificación oficial, CURP y otros datos personales.

Este tipo de crédito ofrece una oportunidad concreta para adultos mayores que desean mejorar su calidad de vida y asegurar una vivienda, incluso en etapas avanzadas de su vida laboral. Cumplir con los requisitos puede abrir la puerta a un financiamiento significativo, con tasas competitivas y opciones flexibles para el plazo y monto del préstamo.