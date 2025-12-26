Crédito Infonavit: cómo obtener cerca de 3 millones de pesos para tu casa si eres mayor de 60 años
Conoce qué documentos piden en el Infonavit, cómo calcular tu monto con el simulador y qué opciones hay para comprar o mejorar vivienda.
Tener 60 años o más ya no es un obstáculo para acceder a un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) si sigues activo laboralmente y cumples ciertos requisitos.
Este tipo de financiamiento permite adquirir, mejorar o remodelar una vivienda, incluso si ya utilizaste un crédito anterior y lo terminaste de pagar.
¿Cuánto puedes solicitar y qué beneficios ofrece?
Los adultos mayores pueden acceder a un crédito que puede alcanzar hasta 2 millones 716 mil 334 pesos, aunque el monto final dependerá de tu capacidad de pago, salario y antigüedad laboral.
Te puede interesar: Sorteo Conavi: así puedes consultar si ganaste una casa de Vivienda para el Bienestar
Además, si decides unir tu crédito con el de un familiar o amigo a través del programa Unamos Créditos, este monto puede aumentar hasta 4 millones 889 mil 402 pesos.
Las tasas de interés de estos créditos son fijas, oscilando entre aproximadamente 3.76% y 10.45%, y se determinan según tu nivel de ingresos, con tasas más bajas para quienes reciben menos.
Límites de edad y plazo del crédito
Aunque puedes iniciar el trámite después de los 60 años, existe una condición importante: la suma de tu edad más el plazo del crédito no debe superar ciertos límites.
- Para hombres, esta suma no debe exceder los 70 años.
- Para mujeres, el límite es 75 años.
Por ejemplo, si tienes 62 años, como hombre podrías pedir un plazo de hasta 8 años para liquidar el crédito, mientras que como mujer podrías elegir hasta 13 años.
Requisitos básicos
Entre los documentos y condiciones más comunes para solicitar este crédito están:
- Estar cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
- Tener 60 años o más.
- Contar con saldo suficiente en tu Subcuenta de Vivienda.
- Presentar identificación oficial, CURP y otros datos personales.
Este tipo de crédito ofrece una oportunidad concreta para adultos mayores que desean mejorar su calidad de vida y asegurar una vivienda, incluso en etapas avanzadas de su vida laboral. Cumplir con los requisitos puede abrir la puerta a un financiamiento significativo, con tasas competitivas y opciones flexibles para el plazo y monto del préstamo.