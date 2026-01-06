Infonavit: así puedes retirar tu ahorro aunque no compres casa: Paso a Paso

El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria registrada. Infonavit

Muchas personas desconocen que es posible retirar el ahorro acumulado en el Infonavit sin comprar una casa, siempre que se cumplan ciertos requisitos oficiales. Este dinero corresponde a la Subcuenta de Vivienda, donde se depositan las aportaciones patronales durante la vida laboral.

¿En qué casos se puede retirar el ahorro del Infonavit?

De acuerdo con el Infonavit, el ahorro puede devolverse cuando el trabajador ya no utilizará un crédito hipotecario. Los casos más comunes son:

Pensión por cesantía o vejez ante el IMSS

Pensión bajo la Ley del Seguro Social de 1973 o 1997

Cumplir 65 años sin haber ejercido un crédito Infonavit

Resolución de pensión negativa, cuando no se alcanzaron semanas suficientes

En todos estos escenarios, el Instituto permite solicitar la devolución total del saldo acumulado.

Requisitos para solicitar la devolución

Antes de iniciar el trámite, es indispensable contar con:

Número de Seguridad Social (NSS)

CURP y RFC

Identificación oficial vigente

Resolución de pensión emitida por el IMSS (si aplica)

Cuenta bancaria a nombre del titular

El Infonavit aclara que no debe existir un crédito activo ni adeudos pendientes.

Paso a Paso para retirar tu ahorro del Infonavit

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit desde el portal oficial Verifica que tu información personal esté correcta Consulta el saldo de tu Subcuenta de Vivienda Inicia la solicitud de devolución según tu régimen de pensión Adjunta los documentos requeridos Da seguimiento al trámite hasta la confirmación del depósito

El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria registrada.

¿Cuánto tiempo tarda el trámite?

Una vez validada la documentación, el Infonavit señala que el pago puede tardar varias semanas, dependiendo del tipo de pensión y la revisión administrativa. Por ello, se recomienda revisar constantemente el estatus en línea.

Recomendaciones importantes

El Infonavit recomienda no acudir a gestores ni intermediarios, ya que el trámite es gratuito y personal. Cualquier cobro por “agilizar” el proceso no está autorizado.

Recuperar tu ahorro es un derecho. Informarte y seguir los pasos oficiales te permitirá recibir tu dinero sin riesgos ni complicaciones.