Prórroga Verificación vehicular en Edomex 2026: Fecha límite para placas 9 y 0 y guía para evitar multas

Acude antes del 15 de enero a cualquier verificentro del Edomex; el trámite para terminación 9 y 0 se realiza sin cita para facilitar el cumplimiento de la prórroga.

Este año, el servicio de verificación vehicular en el Estado de México fue extendido para los automovilistas con engomado azul y terminación de placas 9 y 0. Sin embargo, la prórroga no será permanente y el tiempo está por agotarse. Aquí te contamos cuándo vence este plazo para que evites sanciones.

La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México confirmó que durante este mes de enero concluye el periodo extraordinario para estos vehículos.

¿Cuándo termina la ampliación del plazo en Edomex?

El plazo para realizar la verificación de los automóviles con terminación de placas 9 y 0 (correspondientes al segundo semestre de 2025) terminará el jueves 15 de enero.

Esta extensión, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de México, se otorgó por única ocasión. De no realizar el trámite a tiempo, los automovilistas se harán acreedores a una sanción económica por verificación extemporánea.

¿Cuánto cuesta la multa por no verificar en el Edomex?

La multa por no realizar la verificación vehicular en tiempo y forma en el Estado de México es de 20 UMA, o sea, el costo de la multa asciende a los 3,394 pesos.

Requisitos para hacer la verificación

Para completar el trámite en el verificentro, necesitas presentar:

Identificación oficial vigente.

Tarjeta de circulación original.

Comprobante de la última verificación o el pago de la multa (si aplica).

Si el vehículo es nuevo, copia de la factura o carta factura.

Debido a la cercanía de la fecha límite, no es necesario agendar una cita, por lo que los automovilistas pueden ir directamente a los verificentros para hacer el trámite antes de que venza la prórroga este 15 de enero.

