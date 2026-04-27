Paro UNAM: Estudiantes analizan tomar instalaciones después de las protestas; ¿Qué es lo que exigen?

La movilidad en la CDMX ha estado bastante complicada, sobre todo al sur debido a todas las obras que se están realizando por el Mundial 2026. Esto, además de afectar a las y los trabajadores que se mueven por la capital para llegar a sus destinos, los y las estudiantes también son personas afectadas por el tráfico.

Así que te contamos por qué es que las protestas en la UNAM están dando de qué hablar y cómo es que puede llegar a un paro en la Máxima Casa de Estudios.

¿Qué está pasando en la UNAM?

Estudiantes de distintos planteles de la UNAM, principalmente de la facultad de Contaduría, comenzaron a organizarse debido a:

Saturación del transporte público

Fallas constantes en el Metro

Obras que afectan rutas y tiempos de traslado

Todo esto ha provocado que sus trayectos se duplique o incluso, se tripliquen, afectando su vida académica y personal. Algunos testimonios señalan que jornadas de traslado que antes eran de 3 o 4 horas, ahora pueden llegar a ser 6 o 7, prácticamente como un turno completo de trabajo.

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¿Qué pidieron los estudiantes de la UNAM en la protesta del viernes pasado?

Las movilizaciones comenzaron a organizarse la semana pasada, pues el pasado viernes 24 de abril de 2026, los estudiantes protestaron en CU y en la estación del metro Universidad, donde se contemplaron bloqueos, marchas y liberación de torniquetes (es decir, dejar pasar gratis a usuarios).

Con ello, las principales demandas giran en torno a mejorar la movilidad de:

Transporte público más eficiente y seguro

Menos saturación en el Metro

Alternativas de traslado

Soluciones ante obras relacionadas con el Mundial 2026

Incluso, bajo consignas como “no queremos Mundial, queremos metro funcional”, cuestionaron el impacto de proyectos de infraestructura en su cotidianidad.

¿Es probable que lleguen a un paro estudiantil en la UNAM?

Hasta el momento no se sabe, sin embargo, la organización estudiantil activa tiene protestas en curso y demandas claras sobre la movilidad en la capital. Además, es importante mencionar que el paro UNAM puede ocurrir si no hay respuesta de las autoridades, se hacen asambleas estudiantes y se vota a favor o en contra de estas movilizaciones.

Por lo que es importante estar informado y seguir de cerca sitios web oficiales para no caer en información falsa sobre lo que sucede con los estudiantes de la UNAM.