Tren Suburbano al AIFA: Precio del boleto y tiempo de traslado desde la CDMX

Consulta el costo del boleto, el tiempo de traslado y cómo usar este servicio. X

El nuevo Tren Suburbano que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ya inició operaciones, marcando un cambio importante en la movilidad hacia esta terminal aérea.

¿Cuánto tarda en llegar el Tren Suburbano hasta el AIFA?

El proyecto fue inaugurado por el gobierno federal como una alternativa rápida y accesible frente a los traslados por carretera, que podían superar las dos horas en horarios complicados. Ahora, el recorrido completo desde la estación Buenavista hasta el AIFA se realiza en aproximadamente 40 a 45 minutos.

¿Cuánto costará un boleto de la CDMX al AIFA en el Tren Suburbano?

Uno de los puntos más relevantes para los usuarios es el costo. Durante su fase inicial, el precio del viaje completo será de 45 pesos, una tarifa promocional que busca incentivar el uso del servicio. Para trayectos más cortos, el costo puede ser menor, dependiendo de la distancia recorrida.

El nuevo ramal incluye varias estaciones intermedias que conectan municipios clave del Estado de México, lo que amplía las opciones de transporte para miles de usuarios que diariamente se trasladan hacia la capital o el aeropuerto.

Consulta los detalles del servicio en operación del Tren Suburbano al AIFA

Además, el servicio operará con una frecuencia constante, lo que permitirá reducir tiempos de espera y facilitar la movilidad en una de las zonas con mayor crecimiento urbano en el Valle de México.

Este tren forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el transporte ferroviario de pasajeros en el país, con la intención de ofrecer alternativas más económicas, rápidas y sostenibles frente al uso del automóvil.

La puesta en marcha del Tren Suburbano al AIFA no solo mejora la conectividad del aeropuerto, sino que también responde a una de las principales críticas desde su apertura: la dificultad para llegar de manera eficiente desde la Ciudad de México.