Verificación CDMX más cara en 2026: Aumentará el costo del servicio y las multas para automovilistas

El incremento en los precios de los verificentros en la CDMX se debe a la actualización del valor de la UMA.

Enero arranca y los automovilistas en la Ciudad de México deben prepararse para un golpe más al bolsillo porque el Gobierno capitalino ha confirmado que el proceso de verificación en 2026 no solo estrena nuevos criterios, sino también subirá sus tarifas. No cumplir a tiempo ya no es una opción si quieres proteger tus ahorros, pues tanto el costo del servicio como las multas aumentarán.

¿Cuánto es la multa por no verificar en CDMX este 2026?

Uno de los puntos más importantes que debes saber es que la multa por verificación extemporánea en la Ciudad de México subirá a finales de 2026.

Por ahora, el costo se mantiene en $2,265 pesos (equivalente a 20 UMA).

¿Cuánto cuesta la verificación en la CDMX en 2026?

El precio del servicio de verificación vehicular es de $738 pesos (5.625 UMA más IVA). Sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente de la capital aclaró en un comunicado publicado este fin de semana que,

Estos montos se mantendrán vigentes conforme al valor de la UMA del ejercicio fiscal 2025, hasta que se publique su actualización para 2026 por parte del INEGI — Secretaría del Medio Ambiente CDMX.

¿Cuánto dura el holograma Exento en CDMX?

La vigencia del holograma Exento, a diferencia de 2025, cuando tenía una duración de ocho años, ahora se reduce dos años, por lo que solo tendrá una vigencia de seis años en total.

Además, autos con celdas de combustible (hidrógeno) ya podrán obtener esta constancia y los vehículos matriculados en estados como Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, entre otros, que soliciten el holograma en la capital (a excepción de Edomex) tendrán un costo de $630 pesos (4.8 UMA más IVA).

Calendario de verificación vehicular en CDMX: Primer Semestre 2026

Así quedó el calendario de verificación para los primeros seis meses del año:

Engomado amarillo (Placas 5 o 6): enero y febrero.

Engomado rosa (Placas 7 u 8): febrero y marzo.

Engomado rojo (Placas 3 o 4): marzo y abril.

Engomado verde (Placas 1 o 2): abril y mayo.

Engomado azul (Placas 9 o 0): mayo y junio.