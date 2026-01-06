Verificación en CDMX 2026: Recortan vigencia del Holograma Exento para vehículos híbridos y eléctricos

El Holograma Exento para autos híbridos en la CDMX ya no durará 8 años en 2026.

Si eres de los automovilistas que cuentan con un vehículo eléctrico o híbrido, hay malas noticias: el Gobierno de la Ciudad de México anunció que el Holograma Exento, beneficio que aplica para este tipo de unidades, acaba de reducir su tiempo de validez. Así es, esta constancia durará menos a partir de este 2026.

La Gaceta Oficial de la CDMX confirmó que este holograma, el cual permite circular diariamente y evita el trámite de la verificación vehicular, ha sido recortada en su vigencia

¿Cuánto dura el Holograma Exento?

En la Ciudad de México, desde enero de 2026, el distintivo tendrá una vigencia de 6 años, a diferencia de los ocho con los que contaba el año anterior.

¿Cómo obtener el Holograma Exento en CDMX?

Este beneficio se otorga de manera gratuita en los verificentros de la capital a los conductores que presenten la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente.

Documento que compruebe la personalidad jurídica (en caso de empresas o representantes: Carta Poder firmada ante dos testigos y ratificada ante Notario Público).

Copia de la tarjeta de circulación vigente del estado donde esté registrado el vehículo.

Aparecer en el listado de vehículos candidatos publicado en la página oficial de la SEDEMA.

Cumplir con los criterios técnicos establecidos para la asignación del incentivo.

¿Cuánto cuesta el holograma exento en CDMX?

Para los vehículos matriculados en la Ciudad de México, obtener el Holograma Exento no tiene costo. Sin embargo, para autos con placas de otros estados que realicen la solicitud en la capital, el precio será de 630 pesos (equivalente a 4.8 UMA más IVA).

